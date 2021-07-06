Слухи: какие еще изменения могут произойти в календаре Ф1

Еще в начале мая мы писали, что судьба гонок в Сингапуре и Мельбурне вызывает большие вопросы – прошло два месяца, и Формула 1 официально исключила обе из календаря чемпионата.

Один городской этап уже заменили на Гран При Турции, вместо второго в календаре временно возникла месячная пауза.

При этом боссы спорта настаивают на изначально озвученных планах провести в 2021 году в общей сложности 23 гонки. Каким же может быть новый календарь?

Если считать, что до турецкого этапа включительно все в относительной безопасности, то анализ следует начинать с 18-й гонки. Сейчас это Гран При Японии – однако недавно в этой стране отменили соревнования MotoGP, потому и судьба этапа Ф1 едва ли окажется иной.

Прежде считалось, что «Сузуку» в календаре скорее всего заменит гонка в Муджелло, однако сейчас можно говорить, что вектор поменялся. Формуле 1 очень нужен этап в Азии, потому начались разговоры про Шанхай и даже Сепанг.

Запланированный на конец октября Гран При Мексики тоже можно фактически вычеркивать из календаря – на трассе братьев Родригес сейчас развернут коронавирусный госпиталь, а уровень заболеваемости в стране почти не оставляет шансов увидеть Ф1 в Мехико.

Здесь наиболее логичной заменой остается второй американский этап в Остине или Индианаполисе.

Вместо Австралии Формула 1 наверняка поедет на Ближний Восток. В конце ноября европейская погода уже не позволит провести Гран При. Представители двух немецких трасс, «Нюрбургринга» и «Хоккенхайринга», рассказали изданию AMuS, что исключают гонки Ф1 у себя в такое время.

Таким образом, все указывает на повторение прошлогоднего опыта и уик-энд на коротком кольце в Бахрейне. Впрочем, в последнее время начались разговоры о интересе к Формуле 1 со стороны стран, прежде не входивших в орбиту спорта. В частности, есть версия, что поспорить за возникшую вакансию попробуют Катар и даже Кувейт.

Возможный календарь чемпионата Формулы 1 на конец 2021 года (сценарий)

Дата Страна Место/трасса 16. 26 сентября Россия Сочи 17. 3 октября Турция «Стамбул-Парк» 18. 10 октября Азия ? 19. 24 октября США Остин 20. 31 октября или 7 ноября США Остин / Индианаполис 21. 21 ноября Бахрейн (?) Сахир (короткое кольцо) 22. 28 ноября Саудовская Аравия Джидда 23. 5 декабря ОАЭ Абу-Даби

*жирным выделены Гран При, которые входят в официальный календарь Ф1