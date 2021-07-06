Слухи: какие еще изменения могут произойти в календаре Ф1
Организаторы чемпионата мира объявили об окончательной отмене гонки в Австралии. Но весьма вероятно, что это не последняя перестановка в календаре
Еще в начале мая мы писали, что судьба гонок в Сингапуре и Мельбурне вызывает большие вопросы – прошло два месяца, и Формула 1 официально исключила обе из календаря чемпионата.
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Один городской этап уже заменили на Гран При Турции, вместо второго в календаре временно возникла месячная пауза.
При этом боссы спорта настаивают на изначально озвученных планах провести в 2021 году в общей сложности 23 гонки. Каким же может быть новый календарь?
Если считать, что до турецкого этапа включительно все в относительной безопасности, то анализ следует начинать с 18-й гонки. Сейчас это Гран При Японии – однако недавно в этой стране отменили соревнования MotoGP, потому и судьба этапа Ф1 едва ли окажется иной.
Прежде считалось, что «Сузуку» в календаре скорее всего заменит гонка в Муджелло, однако сейчас можно говорить, что вектор поменялся. Формуле 1 очень нужен этап в Азии, потому начались разговоры про Шанхай и даже Сепанг.
Запланированный на конец октября Гран При Мексики тоже можно фактически вычеркивать из календаря – на трассе братьев Родригес сейчас развернут коронавирусный госпиталь, а уровень заболеваемости в стране почти не оставляет шансов увидеть Ф1 в Мехико.
Здесь наиболее логичной заменой остается второй американский этап в Остине или Индианаполисе.
Вместо Австралии Формула 1 наверняка поедет на Ближний Восток. В конце ноября европейская погода уже не позволит провести Гран При. Представители двух немецких трасс, «Нюрбургринга» и «Хоккенхайринга», рассказали изданию AMuS, что исключают гонки Ф1 у себя в такое время.
Таким образом, все указывает на повторение прошлогоднего опыта и уик-энд на коротком кольце в Бахрейне. Впрочем, в последнее время начались разговоры о интересе к Формуле 1 со стороны стран, прежде не входивших в орбиту спорта. В частности, есть версия, что поспорить за возникшую вакансию попробуют Катар и даже Кувейт.
Возможный календарь чемпионата Формулы 1 на конец 2021 года (сценарий)
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|16.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|17.
|3 октября
|Турция
|«Стамбул-Парк»
|18.
|10 октября
|Азия
|?
|19.
|24 октября
|США
|Остин
|20.
|31 октября или 7 ноября
|США
|Остин / Индианаполис
|21.
|21 ноября
|Бахрейн (?)
|Сахир (короткое кольцо)
|22.
|28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
*жирным выделены Гран При, которые входят в официальный календарь Ф1
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