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Формула 1 Новость

Слухи: какие еще изменения могут произойти в календаре Ф1

Автор:
, Ответственный редактор

Организаторы чемпионата мира объявили об окончательной отмене гонки в Австралии. Но весьма вероятно, что это не последняя перестановка в календаре

Слухи: какие еще изменения могут произойти в календаре Ф1

Еще в начале мая мы писали, что судьба гонок в Сингапуре и Мельбурне вызывает большие вопросы – прошло два месяца, и Формула 1 официально исключила обе из календаря чемпионата.

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Один городской этап уже заменили на Гран При Турции, вместо второго в календаре временно возникла месячная пауза. 

При этом боссы спорта настаивают на изначально озвученных планах провести в 2021 году в общей сложности 23 гонки. Каким же может быть новый календарь?

Если считать, что до турецкого этапа включительно все в относительной безопасности, то анализ следует начинать с 18-й гонки. Сейчас это Гран При Японии – однако недавно в этой стране отменили соревнования MotoGP, потому и судьба этапа Ф1 едва ли окажется иной.

Прежде считалось, что «Сузуку» в календаре скорее всего заменит гонка в Муджелло, однако сейчас можно говорить, что вектор поменялся. Формуле 1 очень нужен этап в Азии, потому начались разговоры про Шанхай и даже Сепанг. 

Запланированный на конец октября Гран При Мексики тоже можно фактически вычеркивать из календаря – на трассе братьев Родригес сейчас развернут коронавирусный госпиталь, а уровень заболеваемости в стране почти не оставляет шансов увидеть Ф1 в Мехико.

Здесь наиболее логичной заменой остается второй американский этап в Остине или Индианаполисе.

Вместо Австралии Формула 1 наверняка поедет на Ближний Восток. В конце ноября европейская погода уже не позволит провести Гран При. Представители двух немецких трасс, «Нюрбургринга» и «Хоккенхайринга», рассказали изданию AMuS, что исключают гонки Ф1 у себя в такое время.

Таким образом, все указывает на повторение прошлогоднего опыта и уик-энд на коротком кольце в Бахрейне. Впрочем, в последнее время начались разговоры о интересе к Формуле 1 со стороны стран, прежде не входивших в орбиту спорта. В частности, есть версия, что поспорить за возникшую вакансию попробуют Катар и даже Кувейт.    

Возможный календарь чемпионата Формулы 1 на конец 2021 года (сценарий)

  Дата Страна Место/трасса
16. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи
17. 3 октября Turkey Турция «Стамбул-Парк»
18. 10 октября Азия ?
19. 24 октября United States США Остин
20. 31 октября или 7 ноября United States США Остин / Индианаполис
21. 21 ноября Bahrain Бахрейн (?) Сахир (короткое кольцо)
22. 28 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 5 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби

*жирным выделены Гран При, которые входят в официальный календарь Ф1

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