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Формула 1 Новости

Слухи: Как именно Porsche попадет в Формулу 1

Компания купит Williams, Haas или приведет в чемпионат Andretti

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Слухи: Как именно Porsche попадет в Формулу 1
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В марте этого года совет директоров группы Volkswagen одобрил участие своих марок Audi и Porsche в Формуле 1. Последняя вела переговоры с Red Bull, но официально было объявлено, что они не увенчались успехом.

Согласно голландской прессе, эти переговоры, впрочем, полностью не прерваны, а все же продолжаются. Однако теперь вероятнее другие варианты прихода марки в чемпионат.

Так, согласно источникам Ziggo Sport, Porsche близка к покупке 50% доли в команде Williams. Собственно, эта британская команда с самого начала фигурировала как альтернатива Red Bull для Porsche.

Кроме того, не исключается и аналогичная сделка с командой Haas, которая сейчас выступает партнером Ferrari. Наконец, по слухам Porsche может стать локомотивом для прихода в Формулу 1 команды Andretti. Последняя уже год как подала заявку на участие в чемпионате и даже договорилась с Renault об использовании их моторов, но так и не добилась разрешения участвовать в Ф1.

Источники немецкой редакции Motorsport.com, однако, не подтверждают все эти слухи. По их словам, Porsche непосредственно сейчас не ведет конкретных переговоров ни с одной из команд. И хотя марка полностью не отказалась от участия в Формуле 1, она не сможет прийти в чемпионат раньше 2027 года.

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