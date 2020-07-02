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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

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Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин
Автор:
, Ответственный редактор
2 июл. 2020 г., 08:39

Из-за ошибки, найденной в двигателе машины Льюиса Хэмилтона, немецкий производитель будто бы вынужден экстренно дорабатывать все силовые установки, включая клиентские

В четверг утром сразу несколько журналистов – преимущественно голландских – сообщили в социальных сетях о том, что за день до начала Гран При Австрии мотористам Mercedes приходится в экстренном порядке вносить изменения в силовые установки заводской команды, Racing Point и Williams.

Детали, как водится, неизвестны, однако Йерун ван Кестерен пишет, что сбой обнаружили на Mercedes Льюиса Хэмилтона, и после его анализа стало ясно, что все двигатели нужно снять с машин для внесения изменений. 

Дополнение: по регламенту Ф1 моторы в Шпильберге должны использоваться в той же спецификации, что была в Мельбурне. Однако представитель Mercedes подтвердил Motorsport.com, что производитель внес некоторые изменения, исходя из соображений надежности – подобное не противоречит правилам.

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Учитывая, что впереди практически целый день, работы едва ли отразятся на пятничной программе команд, однако финальная подготовка к старту сезона для Mercedes и его клиентов явно получится напряженной. 

Ранее в Ф1 высказывали мнение, что новые антивирусные правила потребуют на замену мотора вдвое больше времени, чем прежде, а Mercedes осталась без своего главного моториста Энди Коуэлла.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
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Автор Александр Кабановский

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