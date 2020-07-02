В четверг утром сразу несколько журналистов – преимущественно голландских – сообщили в социальных сетях о том, что за день до начала Гран При Австрии мотористам Mercedes приходится в экстренном порядке вносить изменения в силовые установки заводской команды, Racing Point и Williams.

Детали, как водится, неизвестны, однако Йерун ван Кестерен пишет, что сбой обнаружили на Mercedes Льюиса Хэмилтона, и после его анализа стало ясно, что все двигатели нужно снять с машин для внесения изменений.

Дополнение: по регламенту Ф1 моторы в Шпильберге должны использоваться в той же спецификации, что была в Мельбурне. Однако представитель Mercedes подтвердил Motorsport.com, что производитель внес некоторые изменения, исходя из соображений надежности – подобное не противоречит правилам.

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Учитывая, что впереди практически целый день, работы едва ли отразятся на пятничной программе команд, однако финальная подготовка к старту сезона для Mercedes и его клиентов явно получится напряженной.

Ранее в Ф1 высказывали мнение, что новые антивирусные правила потребуют на замену мотора вдвое больше времени, чем прежде, а Mercedes осталась без своего главного моториста Энди Коуэлла.

Дополнительная информация: Адам Купер