Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин
Из-за ошибки, найденной в двигателе машины Льюиса Хэмилтона, немецкий производитель будто бы вынужден экстренно дорабатывать все силовые установки, включая клиентские
В четверг утром сразу несколько журналистов – преимущественно голландских – сообщили в социальных сетях о том, что за день до начала Гран При Австрии мотористам Mercedes приходится в экстренном порядке вносить изменения в силовые установки заводской команды, Racing Point и Williams.
Детали, как водится, неизвестны, однако Йерун ван Кестерен пишет, что сбой обнаружили на Mercedes Льюиса Хэмилтона, и после его анализа стало ясно, что все двигатели нужно снять с машин для внесения изменений.
Дополнение: по регламенту Ф1 моторы в Шпильберге должны использоваться в той же спецификации, что была в Мельбурне. Однако представитель Mercedes подтвердил Motorsport.com, что производитель внес некоторые изменения, исходя из соображений надежности – подобное не противоречит правилам.
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Учитывая, что впереди практически целый день, работы едва ли отразятся на пятничной программе команд, однако финальная подготовка к старту сезона для Mercedes и его клиентов явно получится напряженной.
Ранее в Ф1 высказывали мнение, что новые антивирусные правила потребуют на замену мотора вдвое больше времени, чем прежде, а Mercedes осталась без своего главного моториста Энди Коуэлла.
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Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
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|Формула 1
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|Mercedes В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский