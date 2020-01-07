Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
253 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
274 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
288 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
295 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
309 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
323 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере

Поделились
Комментарии
Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере
Автор:
, ответственный редактор
7 янв. 2020 г., 09:46

Новая конструкция узла, который охлаждает воздух перед попаданием его в цилиндры двигателя, может позволить не только сохранить, но и увеличить преимущество мотора Ferrari над силовыми агрегатами конкурентов.

В 2019 году силовая установка Ferrari была одной из популярных тем для разговоров. С одной стороны, по общему мнению, максимальная мощность двигателя Ferrari была выше, чем у двигателей конкурентов. С другой, не раз озвучивались подозрения, что итальянские инженеры нашли некий способ обойти ограничения по расходу топлива – и именно благодаря этому добились преимущества над соперниками.

Само собой, Скудерия не собирается почивать на лаврах – и по слухам, двигатель, который итальянцы готовят к сезону 2021 года, весьма серьезно отличается от своего предшественника. В частности, команда Энрико Гвалтьери (возглавляющего в Ferrari работу над моторами) существенно доработала конфигурацию камеры сгорания. Однако особое внимание инженеры уделили конструкции интеркулера.

Эффективность работы интеркулера напрямую влияет на производительность двигателя. Увеличение давления воздуха с помощью турбины позволяет направить в цилиндры мотора больше кислорода, а значит – сжечь в цилиндрах больше бензина и увеличить мощность. Однако проходящий через турбину воздух нагревается и становится менее плотным – значит, в цилиндры попадает меньше кислорода, чем это теоретически возможно. Интеркулер охлаждает воздух на пути от турбины к цилиндрам двигателя, повышает его плотность и количество поступающего в цилиндры кислорода. Таким образом, при прочих равных мощность двигателя с более эффективным интеркулером будет выше.

Слухи утверждают, что инженерам Скудерии удалось найти некие решения, помогающие повысить эффективность интеркулера при сохранении его размеров – или сохранить эффективность при уменьшении размеров. Таким образом, упомянутые решения могут быть использованы как для повышения эффективности силовой установки, так и для оптимизации ее компоновки – что позволит улучшить аэродинамическую конфигурацию болида.

Читайте также:

Следующая новость
Williams потеряла косметического спонсора

Предыдущая новость

Williams потеряла косметического спонсора
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере

17мин
2
Формула 1

«В телефоне я увидел имена Себа и Шарля». Бинотто о примирении гонщиков

3
Формула 1

«Он сел за руль – и началось полное безумие». Рассказ первого инструктора Жиля Вильнева

4
Дакар

Взял машину в кредит и сходу выиграл этап «Дакара». Кто такой Вайдотас Жала?

5
Формула 1

Williams потеряла косметического спонсора

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере
F1

Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере

Williams потеряла косметического спонсора
F1

Williams потеряла косметического спонсора

«Австралия страдает». Риккардо решил помочь пострадавшим от пожаров
F1

«Австралия страдает». Риккардо решил помочь пострадавшим от пожаров

«В телефоне я увидел имена Себа и Шарля». Бинотто о примирении гонщиков
F1

«В телефоне я увидел имена Себа и Шарля». Бинотто о примирении гонщиков

«Он сел за руль – и началось полное безумие». Рассказ первого инструктора Жиля Вильнева
F1

«Он сел за руль – и началось полное безумие». Рассказ первого инструктора Жиля Вильнева

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.