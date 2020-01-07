Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере
Новая конструкция узла, который охлаждает воздух перед попаданием его в цилиндры двигателя, может позволить не только сохранить, но и увеличить преимущество мотора Ferrari над силовыми агрегатами конкурентов.
В 2019 году силовая установка Ferrari была одной из популярных тем для разговоров. С одной стороны, по общему мнению, максимальная мощность двигателя Ferrari была выше, чем у двигателей конкурентов. С другой, не раз озвучивались подозрения, что итальянские инженеры нашли некий способ обойти ограничения по расходу топлива – и именно благодаря этому добились преимущества над соперниками.
Само собой, Скудерия не собирается почивать на лаврах – и по слухам, двигатель, который итальянцы готовят к сезону 2021 года, весьма серьезно отличается от своего предшественника. В частности, команда Энрико Гвалтьери (возглавляющего в Ferrari работу над моторами) существенно доработала конфигурацию камеры сгорания. Однако особое внимание инженеры уделили конструкции интеркулера.
Эффективность работы интеркулера напрямую влияет на производительность двигателя. Увеличение давления воздуха с помощью турбины позволяет направить в цилиндры мотора больше кислорода, а значит – сжечь в цилиндрах больше бензина и увеличить мощность. Однако проходящий через турбину воздух нагревается и становится менее плотным – значит, в цилиндры попадает меньше кислорода, чем это теоретически возможно. Интеркулер охлаждает воздух на пути от турбины к цилиндрам двигателя, повышает его плотность и количество поступающего в цилиндры кислорода. Таким образом, при прочих равных мощность двигателя с более эффективным интеркулером будет выше.
Слухи утверждают, что инженерам Скудерии удалось найти некие решения, помогающие повысить эффективность интеркулера при сохранении его размеров – или сохранить эффективность при уменьшении размеров. Таким образом, упомянутые решения могут быть использованы как для повышения эффективности силовой установки, так и для оптимизации ее компоновки – что позволит улучшить аэродинамическую конфигурацию болида.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Слухи: главный секрет нового мотора Ferrari – в интеркулере
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