Слухи: Honda предложила Red Bull заменить Ферстаппену мотор

В предстоящий уик-энд Формулу 1 ждет этап на новой городской трассе в Джидде – это последний шанс поменять какие-либо компоненты силовой установки на машинах участников. В этой связи Red Bull Racing предстоит ответить на очень сложный вопрос: стоит ли поставить лидеру сезона Максу Ферстаппену новый блок внутреннего сгорания ценой потери пяти стартовых позиций.

Учитывая, сколь высоки сейчас ставки в сражении с Mercedes за чемпионские титулы, решение имеет принципиальный характер. Математически Макс имеет возможность уже в Саудовской Аравии стать новым чемпионом мира, однако события последних недель подсказывают, что шанс такого исхода очень мал.

Льюис Хэмилтон оказался сильнее в Бразилии и Катаре, сократив отрыв от главного соперника до восьми очков. В британца сейчас есть в распоряжении «супермотор», против которого ни у кого, включая Макса, не нашлось аргументов в Сан-Паулу.

У самого Ферстаппена стоит четвертый по счету двигатель, который гонщик получил еще в Сочи. Понятно, что он использовался не во всех сессиях, но финал сезона в Абу-Даби все равно станет для этого двигателя уже восьмым по счету этапом. К тому моменту мотор уже отработает от 2000 до 2500 км.

Это далеко не предел – силовые установки Ф1 обычно без проблем выдерживают как минимум 3000 км. Однако понятно, что отдача двигателя снижается по мере использования, потому Максу будет сложно бороться со Льюисом в решающих гонках.

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Потому, как доносят слухи из паддока, в Honda рекомендовали Red Bull произвести замену в Джидде. Так как новый блок внутреннего сгорания станет для Ферстаппена пятым в сезоне, на решетке он потеряет всего пять позиций. Учитывая превосходство голландца над всеми остальными соперниками, он почти наверняка сможет финишировать в гонке вторым – тем более, что трасса, похоже, позволит обгонять.

После этого они с Хэмилтоном приедут в Абу-Даби с равным (или практически равным) количеством очков, но перевес в ресурсе двигателя будет уже у Макса.

Поговаривают, будто в Red Bull серьезно думали над тем, чтобы поменять мотор еще перед гонкой в Катаре, однако после штрафа Макса за слишком высокую скорость под желтыми флагами в квалификации решено было не делать этого, так как отыграть больше десятка позиций на «Лосаиле» не так просто даже на Red Bull.

В Джидде таких проблем возникнуть не должно, хотя риск все равно сохраняется. Еще одним фактором является состояние мотора самого Хэмилтона. В нынешнем сезоне двигатели Mercedes очень быстро теряют лошадиные силы. Потому, не исключено, к третьей для «супермотора» гонке в Абу-Даби у Льюиса уже не будет прежнего преимущества в мощности.

В этом сезоне мы уже не раз имели возможность убедиться, что стратегическое сражение Red Bull и Mercedes проходит ничуть не менее напряженно, чем борьба их пилотов на трассах. И концовка чемпионата обещает стать настоящим триллером для всех поклонников Ф1.