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Формула 1 Новости

Слухи: Honda хочет купить AlphaTauri и вернуться в Формулу 1

Японский автопроизводитель не может вернуться с Red Bull, так как «Быки» близки к контракту с Porsche

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Слухи: Honda хочет купить AlphaTauri и вернуться в Формулу 1
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Компания Honda в очередной для себя раз покинула Формулу 1 в конце 2021 года, перестав быть официальным поставщиком силовых установок для команд Red Bull и AlphaTauri. По иронии, это случилось как раз тогда, когда пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл чемпионский титул.

При этом фактически японцы все еще поставляют свои моторы, просто теперь за них платят сами команды, а имя Honda в названии силовых установок не упоминается. И все чаще ходят слухи, что в компании успели много раз пожалеть о своем преждевременном решении покинуть чемпионат.

Как пишет авторитетный автор Auto Motor und Sport Михаэль Шмит, Honda рассматривает возможность вернуться в 2026 году, причем весьма оригинальным образом. По его словам, заключить контракт с Red Bull не получится, потому, что «Быки» фактически уже договорились с Porsche.

Однако остается AlphaTauri, на которую контракт с Porsche не распространяется. И именно эта команда может получить поддержку Honda. Более того, японцы вроде бы даже не против идеи купить команду целиком или как минимум стать ее основными владельцами.

Напомним, что если суммировать все слухи, то вырисовывается картина, при которой строящееся сейчас собственное моторное производство Red Bull будет делать силовые установки на деньги, при технической помощи и под брендом Porsche. А сам Porsche передаст свои наработки по мотору Формулы 1… Audi. Последняя близка к покупке команды Sauber, которая пока выступает под брендом Alfa Romeo.

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