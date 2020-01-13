Слухи: Haas представит новую машину прямо перед тестами

Пока лишь только две команды – Ferrari и AlphaTauri – объявили, когда покажут новые автомобили. Дата презентации Red Bull подтверждена еще не была, равно как и новости про Haas, которые сообщил датский таблоид B.T. Считается, что презентация состоится перед стартом первой сессии тестов в Барселоне, которая пройдет с 19 по 21 февраля.

В прошедшем сезоне Haas выступала с черно-золотой ливреей, сотрудничая с компанией Rich Energy. Осенью контракт был расторгнут, и ожидается, что американская команда вернется к прежним цветам.

В прошлом году Haas самой первой показала раскраску новой машины – 7 февраля, – но само шасси представила утром перед началом тестов.

Известные даты презентаций: