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Слухи: Haas представит новую машину прямо перед тестами

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Слухи: Haas представит новую машину прямо перед тестами
Автор:
13 янв. 2020 г., 09:27

По неофициальной информации, американская команда покажет автомобиль для нового сезона в числе последних.

Пока лишь только две команды – Ferrari и AlphaTauri – объявили, когда покажут новые автомобили. Дата презентации Red Bull подтверждена еще не была, равно как и новости про Haas, которые сообщил датский таблоид B.T. Считается, что презентация состоится перед стартом первой сессии тестов в Барселоне, которая пройдет с 19 по 21 февраля.

В прошедшем сезоне Haas выступала с черно-золотой ливреей, сотрудничая с компанией Rich Energy. Осенью контракт был расторгнут, и ожидается, что американская команда вернется к прежним цветам.

В прошлом году Haas самой первой показала раскраску новой машины – 7 февраля, – но само шасси представила утром перед началом тестов.

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Известные даты презентаций:

Команда Дата
Italy Ferrari 11 февраля
Austria Red Bull Racing 12 февраля (неофициально)
Italy AlphaTauri 14 февраля
United States Haas 19 февраля (неофициально)

 

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Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

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