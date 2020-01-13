Слухи: Haas представит новую машину прямо перед тестами
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По неофициальной информации, американская команда покажет автомобиль для нового сезона в числе последних.
Пока лишь только две команды – Ferrari и AlphaTauri – объявили, когда покажут новые автомобили. Дата презентации Red Bull подтверждена еще не была, равно как и новости про Haas, которые сообщил датский таблоид B.T. Считается, что презентация состоится перед стартом первой сессии тестов в Барселоне, которая пройдет с 19 по 21 февраля.
В прошедшем сезоне Haas выступала с черно-золотой ливреей, сотрудничая с компанией Rich Energy. Осенью контракт был расторгнут, и ожидается, что американская команда вернется к прежним цветам.
В прошлом году Haas самой первой показала раскраску новой машины – 7 февраля, – но само шасси представила утром перед началом тестов.
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Известные даты презентаций:
|Команда
|Дата
|Ferrari
|11 февраля
|Red Bull Racing
|12 февраля (неофициально)
|AlphaTauri
|14 февраля
|Haas
|19 февраля (неофициально)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Слухи: Haas представит новую машину прямо перед тестами
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