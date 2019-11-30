Слухи: совладелец Ferrari дважды за год встречался с Хэмилтоном
Как утверждает ряд источников, большая зарплата шестикратного чемпиона мира может оказаться одной из причин, по которой Хэмилтон и Mercedes откажутся от продления контракта.
Разговоры о том, что Льюис Хэмилтон может перейти в команду Ferrari, обрастают новыми подробностями. По информации источников итальянской Gazzetta dello Sport, британский гонщик в этом году дважды встречался с председателем совета директоров и крупнейшим акционером Ferrari Джоном Элканном. Правда, источники не уточняют, о чем именно шла речь на этих встречах.
Контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в 2020 году. В команде ранее говорили о желании продлить соглашение. Однако этому могут помешать две вещи. Во-первых, с мая корпорацию Daimler возглавляет новый руководитель Ола Каллениус, который стремится сократить расходы – в том числе и в области автоспорта. А ведь именно Хэмилтон сейчас считается наиболее высокооплачиваемым гонщиком в мире. Во-вторых, с 2021 года вступает в силу новый регламент, который может поколебать техническое превосходство болидов Mercedes.
Перед Гран При Абу-Даби руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что считает Хэмилтона выдающимся гонщиком и что в Скудерии будут только рады, если он станет искать новую работу. В теории британец мог бы заменить Себастьяна Феттеля, контракт которого с Ferrari также истекает к 2021 году.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Слухи: совладелец Ferrari дважды за год встречался с Хэмилтоном
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