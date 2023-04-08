Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь
Изменения, как поговаривают, станут откликом спорта на необходимость реализовать природоохранные меры
В гоночных СМИ появились публикации, будто календарь Формулы 1 в 2024 году будет совсем не таким, как привыкли болельщики в последние годы. Его разработчики постараются сократить количество дальних перелетов, за которые нередко критикуют спорт.
Примером может служить 2023 год: 7 мая состоится гонка в Майами, после которой грузы команд потребуется вернуть в Европу, где пройдут Гран При в Имоле, Монако и Барселоне, а в середине июня Формула 1 вновь пересечет Атлантику и проведет уик-энд в Монреале, после которого вновь вернется обратно.
Как доносят сплетни из паддока, в Мельбурне генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали собрал боссов команд и объявил, что с будущего года решено радикально изменить порядок гонок в календаре, пусть даже это и приведет к необходимости проводить этапы в некомфортных условиях.
В частности, весной будет сформирована группа из трех этапов подряд, объединенных по географическому признаку – Австралия (17 марта), Китай (24 марта) и Япония (31 марта).
Такой же подход будет использован и в дальнейшем. Других подробностей пока нет – кроме того, что стартует чемпионат, как было известно и прежде, в начале марта в Саудовской Аравии.
Кроме того, Доменикали якобы сообщил командам о намерении боссов спорта провести в общей сложности 25 Гран При. Это значит, что в календарь вернется Шанхай и появится еще одна новая гонка.
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