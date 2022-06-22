Слухи: Формула 1 подготовила календарь на 2023 год

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После того, как американцы из Liberty Media выкупили коммерческие права на Формулу 1, количество желающих принять к себя Гран При резко выросло. Новые гонки в Зандфорте, Катаре, Джидде и Майами уже получили место в календаре, еще несколько контрактов заключены или ожидаются в ближайшем будущем.

Так как по Договору Согласия, который определяет коммерческие условия выступления команд, этапов не может быть больше 24, это неизбежно привело к прессингу на организаторов гонок на классических трассах, прежде всего в Европе.

По слухам, которые просочились в последние дни, такая картина может серьезно сказаться на календаре 2023 года, работа над которым сейчас активно идет, хотя официально никаких заявлений пока не было.

На настоящий момент будущее гарантировано гонкам в Монце, Зандфорте, Имоле, Сильверстоуне, Будапеште и Барселоне. У промоутеров Гран При Австрии контракт истекает в этом году, но с его продлением не должно возникнуть проблем.

Куда сложнее ситуация с этапами в Монако, Спа и Ле-Кастелле. Сейчас все выглядит так, что на три эти гонки в календаре-23 осталось всего одно свободное место. Разумеется, в этом случае его отдадут Автоклубу Монако, но только если там согласятся на новые условия сотрудничества.

Прежде всего, боссы спорта настаивают, чтобы местные организаторы платили промоутерский взнос на уровне прочих Гран При (как известно, при Берни Экклстоуне Формула 1 приезжала в Монако бесплатно, но с недавнего времени эту привилегию у княжества отобрали).

Теперь условия для Монако предусматривают новые ограничения: кроме солидной выплаты за право принять гонку это еще и передача всех рекламных носителей на трассе под контроль Liberty.

Прежде партнеров выбирал сам Автоклуб, и промоутеры чемпионата были не в восторге от этого: скажем, в недавней гонке вдоль трассы было множество логотипов TagHeuer, тогда как официальным хронометристом чемпионата является Rolex.

Второе условие для Монако – передача телевизионных функций специалистам Liberty, которые работают на всех других Гран При. Ранее «картинку» международной трансляции создавал местный режиссер, что вызывало справедливые нарекания – зрители часто не видели даже те редкие события, что происходили в гонке. Наконец, контракт будет заключен только в том случае, если в Монте-Карло согласятся сделать дату своей гонки более гибкой, а не настаивать на традиционном конце мая.

Понятно, что это означает по сути лишение особого статуса, который десятилетиями был у Гран При Монако. В то же время нельзя не признать, что сама по себе эта городская трасса уже давно не в состоянии дарить яркие гонки – во всяком случае, в сухую погоду.

Совсем другая история у «Спа-Франкоршама». Быстрое арденнское кольцо любимо пилотами и зрителями, однако вероятность увидеть там этап Ф1 в будущем году сейчас невысоки. Шансы на это есть только в двух случаях: если в Монако не примут условия Liberty, или же если новый контракт с Южной Африкой, о котором сейчас много разговоров, начнет действовать с сезона-2024.

Пару недель назад босс Ф1 Стефано Доменикали приезжал на трассу «Кялами» близ Йоханнесбурга, чтобы проверить уровень ее готовности к возвращению в календарь после 30 лет паузы. Источники говорят, что пока проект Гран При ЮАР в 2023 году выглядит не особенно реальным. А значит, у Спа все же есть шанс ненадолго сохранить этап.

Если говорить о других гонках за пределами Европы, то к существующим сейчас этапам добавится новый в Лас-Вегасе, плюс вернутся Катар и Китай – при условии, что гонку в Шанхае получится провести в 2023-м.