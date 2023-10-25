Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti

FIA еще в начале октября объявила, что по итогам восьми месяцев тендера Andretti Global смогла убедить ее в своей технической, спортивной и финансовой состоятельности.

Команда получила пропуск в Ф1, но чтобы реализовать это право, ей теперь предстоят непростые переговоры с промоутерами из Liberty и существующими участниками Больших Призов.

Одним из главных козырей американцев является сотрудничество с концерном GM и его брендом Cadillac. В дебюте этих марок однозначно заинтересованы все в Формуле 1. Два культовых логотипа точно привлекут внимание болельщиков, повысят стоимость Ф1 и утвердят глобальный статус спорта.

И именно здесь, как доносят сплетни, сейчас идет серьезная подковерная борьба. Агентство AP со ссылкой на три независимых источника сообщило, что боссы спорта активно давят на руководство GM с целью добиться разрыва концерна с Andretti и продолжения реализации собственной программы уже без команды.

О возможности такого сценария в паддоке поговаривали еще весной.

Если Liberty добьется своего, это позволит решить две глобальные цели – получить нового производителя в чемпионате и аргументировано указать Майклу Андретти на дверь.

Также поговаривают, что по ходу Гран При США руководителям нескольких команд Ф1, включая Тото Вольфа из Mercedes, Зака Брауна из McLaren и Гюнтера Штайнера из Haas, в частном порядке дали понять, что Майкл Андретти видит в их противодействии личные причины.

Как сообщает AP, еще в Майами чемпион мира 1978 года Марио Андретти – отец руководителя Andretti Global – на протяжении часа общался с Вольфом. Детали их беседы неизвестны, но нет сомнений, что ветеран пытаясь склонить Тото на свою сторону.

В Остине австриец заверил, что не испытывает никакого негатива к Майклу: «Мы с ним не знакомы. У его отца потрясающая история успеха, он один их величайших в нашем спорте.

Думаю, команда Andretti отлично выступает у себя в США, также они выиграли чемпионат Формулы Е. Но никакой неприязни нет. Ее не может быть к тому, с кем вы ни разу не встречались

Зак Браун и вовсе сказал, что «мы с Майклом настоящие кореша».

Пока нет никакой информации о продвижении переговоров Andretti с Формулой 1, но сам Майкл говорил, что нацеливается на дебют в чемпионате мира 2025 году.