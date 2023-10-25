Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti
Как поговаривают, история с дебютом команды Майкла Андретти в Ф1 обрастает все новыми и новыми любопытными деталями
FIA еще в начале октября объявила, что по итогам восьми месяцев тендера Andretti Global смогла убедить ее в своей технической, спортивной и финансовой состоятельности.
Команда получила пропуск в Ф1, но чтобы реализовать это право, ей теперь предстоят непростые переговоры с промоутерами из Liberty и существующими участниками Больших Призов.
Одним из главных козырей американцев является сотрудничество с концерном GM и его брендом Cadillac. В дебюте этих марок однозначно заинтересованы все в Формуле 1. Два культовых логотипа точно привлекут внимание болельщиков, повысят стоимость Ф1 и утвердят глобальный статус спорта.
И именно здесь, как доносят сплетни, сейчас идет серьезная подковерная борьба. Агентство AP со ссылкой на три независимых источника сообщило, что боссы спорта активно давят на руководство GM с целью добиться разрыва концерна с Andretti и продолжения реализации собственной программы уже без команды.
О возможности такого сценария в паддоке поговаривали еще весной.
Если Liberty добьется своего, это позволит решить две глобальные цели – получить нового производителя в чемпионате и аргументировано указать Майклу Андретти на дверь.
Также поговаривают, что по ходу Гран При США руководителям нескольких команд Ф1, включая Тото Вольфа из Mercedes, Зака Брауна из McLaren и Гюнтера Штайнера из Haas, в частном порядке дали понять, что Майкл Андретти видит в их противодействии личные причины.
Как сообщает AP, еще в Майами чемпион мира 1978 года Марио Андретти – отец руководителя Andretti Global – на протяжении часа общался с Вольфом. Детали их беседы неизвестны, но нет сомнений, что ветеран пытаясь склонить Тото на свою сторону.
В Остине австриец заверил, что не испытывает никакого негатива к Майклу: «Мы с ним не знакомы. У его отца потрясающая история успеха, он один их величайших в нашем спорте.
Думаю, команда Andretti отлично выступает у себя в США, также они выиграли чемпионат Формулы Е. Но никакой неприязни нет. Ее не может быть к тому, с кем вы ни разу не встречались
Зак Браун и вовсе сказал, что «мы с Майклом настоящие кореша».
Пока нет никакой информации о продвижении переговоров Andretti с Формулой 1, но сам Майкл говорил, что нацеливается на дебют в чемпионате мира 2025 году.
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