Формула 1
Новость

Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti

Как поговаривают, история с дебютом команды Майкла Андретти в Ф1 обрастает все новыми и новыми любопытными деталями

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Опубликованная
Логотип Cadillac

FIA еще в начале октября объявила, что по итогам восьми месяцев тендера Andretti Global смогла убедить ее в своей технической, спортивной и финансовой состоятельности. 

Команда получила пропуск в Ф1, но чтобы реализовать это право, ей теперь предстоят непростые переговоры с промоутерами из Liberty и существующими участниками Больших Призов. 

Читайте также:

Одним из главных козырей американцев является сотрудничество с концерном GM и его брендом Cadillac. В дебюте этих марок однозначно заинтересованы все в Формуле 1. Два культовых логотипа точно привлекут внимание болельщиков, повысят стоимость Ф1 и утвердят глобальный статус спорта.

И именно здесь, как доносят сплетни, сейчас идет серьезная подковерная борьба. Агентство AP со ссылкой на три независимых источника сообщило, что боссы спорта активно давят на руководство GM с целью добиться разрыва концерна с Andretti и продолжения реализации собственной программы уже без команды.  

О возможности такого сценария в паддоке поговаривали еще весной.

Читайте также:

Если Liberty добьется своего, это позволит решить две глобальные цели – получить нового производителя в чемпионате и аргументировано указать Майклу Андретти на дверь.

Также поговаривают, что по ходу Гран При США руководителям нескольких команд Ф1, включая Тото Вольфа из Mercedes, Зака Брауна из McLaren и Гюнтера Штайнера из Haas, в частном порядке дали понять, что Майкл Андретти видит в их противодействии личные причины.

Как сообщает AP, еще в Майами чемпион мира 1978 года Марио Андретти – отец руководителя Andretti Global – на протяжении часа общался с Вольфом. Детали их беседы неизвестны, но нет сомнений, что ветеран пытаясь склонить Тото на свою сторону. 

В Остине австриец заверил, что не испытывает никакого негатива к Майклу: «Мы с ним не знакомы. У его отца потрясающая история успеха, он один их величайших в нашем спорте.  

Думаю, команда Andretti отлично выступает у себя в США, также они выиграли чемпионат Формулы Е. Но никакой неприязни нет. Ее не может быть к тому, с кем вы ни разу не встречались

Зак Браун и вовсе сказал, что «мы с Майклом настоящие кореша». 

Пока нет никакой информации о продвижении переговоров Andretti с Формулой 1, но сам Майкл говорил, что нацеливается на дебют в чемпионате мира 2025 году. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Формула 1
Гран При Мексики

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Andretti Autosport
Больше от
Andretti Autosport
«Скоро начнем продувки в трубе». Андретти назвал реальным дебют в Ф1 в 2025-м

«Скоро начнем продувки в трубе». Андретти назвал реальным дебют в Ф1 в 2025-м

Формула 1

«Скоро начнем продувки в трубе». Андретти назвал реальным дебют в Ф1 в 2025-м «Скоро начнем продувки в трубе». Андретти назвал реальным дебют в Ф1 в 2025-м

FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов

FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов

Формула 1

FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов

Босс Alpine: Договоренности о поставках Andretti F1 моторов Renault утратили силу

Босс Alpine: Договоренности о поставках Andretti F1 моторов Renault утратили силу

Формула 1

Босс Alpine: Договоренности о поставках Andretti F1 моторов Renault утратили силу Босс Alpine: Договоренности о поставках Andretti F1 моторов Renault утратили силу

Самое важное:

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.