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Формула 1 / Гран При Канады / Новость

Слухи: Формула 1 ищет гонку на замену канадской

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Из-за сложностей с логистикой Liberty Media всерьез изучает возможность отказа от поездки в Монреаль; альтернативой может стать этап в Стамбуле

Слухи: Формула 1 ищет гонку на замену канадской

В отличие от 2020 года, когда календарь Ф1 пришлось менять на ходу из-за стремительно набиравшей силу пандемии коронавируса, в этом сезоне ситуация кажется более стабильной – список гонок был представлен еще в декабре, после чего претерпел всего одно изменение. 

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Однако, как доносят слухи из паддока, амбициозные планы по проведению рекордных 23 этапов все же сталкиваются с разного рода сложностями. И если в Европе и на Ближнем Востоке вероятность каких-то проблем уже относительно невелика благодаря отлаженным процедурам, с оставшимися Гран При все по-прежнему не столь понятно. 

Первый из дальних выездов Формула 1 должна совершить в Канаду 11-13 июня. Дополнительная сложность в том, что всего за неделю до этого состоится гонка в Баку. Учитывая строгость канадских правил, все больше вероятность того, что Монреаль второй год подряд останется без Ф1. 

Источники сообщают, что владельцы чемпионата из Liberty Media начали переговоры с представителями турецкой стороны о возможности возвращения Больших Призов на «Истанбул-парк». Прошлой осенью, когда нужно было найти подходящие места для организации гонок, там уже прошел Гран При, завершившийся победой Льюиса Хэмилтона.  

Сейчас изучается возможность аналогичной замены. Именно в Турцию Формула 1 скорее всего отправится, если вариант с Канадой окажется нереализуемым. Плюс такого выбора в том, что добраться в Стамбул из Баку совсем просто.   

Если замена в календаре действительно состоится, Формула 1 останется в Европе до начала октября, когда запланирован Гран При Сингапура. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Автор Роберто Кинкеро

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