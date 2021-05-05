Слухи: Формула 1 готовится вернуться в Муджелло и на «Нюрбургринг»
Сражение человечества с глобальной пандемией затягивается – и боссы Ф1 вынуждены прорабатывать возможные варианты на случай негативного сценария
Недавнее объявление об отказе от Гран При Канады и замене этой гонки на этап в Турции показало, что календарь Формулы 1 остается лишь предварительным – и уже сделанные замены могут оказаться далеко не единственными.
Напомним, ранее было решено отказаться от поездки в Китай и перенести Гран При Австралии на позднюю осень. Вместо этого чемпионат посетил Имолу. которой не было в самой первой версии календаря.
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Сейчас можно с уверенностью утверждать, что европейская часть сезона пройдет по плану – до этапа в Сочи, который пройдет в конце сентября, новые изменения практически исключены. А вот с тем, что будет после Гран При России, вопросов куда больше.
Пограничные ограничения, свои в разных странах, серьезно осложняют логистику грузов и перемещение тех, кто работает в паддоке. У организаторов чемпионата есть четыре месяца, чтобы подготовить запасные варианты. если такие потребуются. Разумеется, все очень рассчитывают, что COVID начнет отступать – однако Liberty Media глупо было бы не допускать и других вариантов.
Вновь Муджелло и Нюрбургринг?
Если отталкиваться от нынешнего календаря, из Сочи Формула 1 должна отправиться в Сингапур и Японию. За этим последует американское турне (Остин – Мехико – Сан-Паулу), визит в Австралию и ближневосточный финал в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Последние две гонки, опять-таки по опыту последних месяцев, вызывают меньше всего вопросов.
А вот для шести Гран При, запланированных на октябрь и ноябрь, желательно иметь альтернативу. Проблема в том, что вариантов остается не так много. Год назад в качестве запасных использовались пять европейских трасс. Понятно, что и сейчас именно они являются главным резервом.
При этом Имола, Портиман и Стамбул уже «заиграны» в 2021-м. Такое развитие событий неизбежно привело к появлению слухов, будто вместо Сингапура и Сузуки Ф1 приедет в Муджелло и на «Нюрбургринг». К сожалению, в октябре погода там едва ли будет комфортной, но особенно выбирать тут не из чего.
Второй Бахрейн вместо Мельбурна?
Поездка в США очень важна для Liberty Media. Но вопрос в том, что «слабым звеном» остаются две другие американские гонки. Если с Мексикой и Бразилией ничего не выйдет, устраивать заморский вояж радо одного Остина будет слишком сложно и накладно.
В паддоке Портимана можно было услышать, что есть план провести в Штатах два Гран При, второй пройдет в Индианаполисе. Но пока это лишь зыбкое предположение.
Наконец, весьма вероятно, что Формула 1 второй год не сможет доехать до Мельбурна. Альтернативой австралийской гонке называют Гран При Сахира. Короткая трасса в прошлом году понравилась многим (не считая, наверное, Джорджа Расселла), а в плане логистики такой вариант хорошо сочетается с последующими гонками в Джидде и на «Яс-Марине».
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Вот как может выглядеть календарь на осеннюю часть сезона Ф1, если в итоге все озвученные слухи станут реальностью.
Возможный календарь чемпионата Формулы 1 на конец 2021 года (сценарий)
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|16.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|17.
|3 октября
|Германия
|«Нюрбургринг»
|18.
|10 октября
|Италия
|Муджелло
|19.
|24 октября
|США
|Остин
|20.
|31 октября или 7 ноября
|США
|Индианаполис
|21.
|21 ноября
|Бахрейн
|Сахир (короткое кольцо)
|22.
|28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
*жирным выделены Гран При, которые входят в официальный календарь Ф1
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Роберто Кинкеро