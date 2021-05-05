Недавнее объявление об отказе от Гран При Канады и замене этой гонки на этап в Турции показало, что календарь Формулы 1 остается лишь предварительным – и уже сделанные замены могут оказаться далеко не единственными.

Напомним, ранее было решено отказаться от поездки в Китай и перенести Гран При Австралии на позднюю осень. Вместо этого чемпионат посетил Имолу. которой не было в самой первой версии календаря.

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что европейская часть сезона пройдет по плану – до этапа в Сочи, который пройдет в конце сентября, новые изменения практически исключены. А вот с тем, что будет после Гран При России, вопросов куда больше.

Пограничные ограничения, свои в разных странах, серьезно осложняют логистику грузов и перемещение тех, кто работает в паддоке. У организаторов чемпионата есть четыре месяца, чтобы подготовить запасные варианты. если такие потребуются. Разумеется, все очень рассчитывают, что COVID начнет отступать – однако Liberty Media глупо было бы не допускать и других вариантов.

Вновь Муджелло и Нюрбургринг?

Если отталкиваться от нынешнего календаря, из Сочи Формула 1 должна отправиться в Сингапур и Японию. За этим последует американское турне (Остин – Мехико – Сан-Паулу), визит в Австралию и ближневосточный финал в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Последние две гонки, опять-таки по опыту последних месяцев, вызывают меньше всего вопросов.

А вот для шести Гран При, запланированных на октябрь и ноябрь, желательно иметь альтернативу. Проблема в том, что вариантов остается не так много. Год назад в качестве запасных использовались пять европейских трасс. Понятно, что и сейчас именно они являются главным резервом.

При этом Имола, Портиман и Стамбул уже «заиграны» в 2021-м. Такое развитие событий неизбежно привело к появлению слухов, будто вместо Сингапура и Сузуки Ф1 приедет в Муджелло и на «Нюрбургринг». К сожалению, в октябре погода там едва ли будет комфортной, но особенно выбирать тут не из чего.

Второй Бахрейн вместо Мельбурна?

Поездка в США очень важна для Liberty Media. Но вопрос в том, что «слабым звеном» остаются две другие американские гонки. Если с Мексикой и Бразилией ничего не выйдет, устраивать заморский вояж радо одного Остина будет слишком сложно и накладно.

В паддоке Портимана можно было услышать, что есть план провести в Штатах два Гран При, второй пройдет в Индианаполисе. Но пока это лишь зыбкое предположение.

Наконец, весьма вероятно, что Формула 1 второй год не сможет доехать до Мельбурна. Альтернативой австралийской гонке называют Гран При Сахира. Короткая трасса в прошлом году понравилась многим (не считая, наверное, Джорджа Расселла), а в плане логистики такой вариант хорошо сочетается с последующими гонками в Джидде и на «Яс-Марине».

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Вот как может выглядеть календарь на осеннюю часть сезона Ф1, если в итоге все озвученные слухи станут реальностью.

Возможный календарь чемпионата Формулы 1 на конец 2021 года (сценарий)

Дата Страна Место/трасса 16. 26 сентября Россия Сочи 17. 3 октября Германия «Нюрбургринг» 18. 10 октября Италия Муджелло 19. 24 октября США Остин 20. 31 октября или 7 ноября США Индианаполис 21. 21 ноября Бахрейн Сахир (короткое кольцо) 22. 28 ноября Саудовская Аравия Джидда 23. 5 декабря ОАЭ Абу-Даби

*жирным выделены Гран При, которые входят в официальный календарь Ф1