Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari
Немецкого гонщика не устроила зарплата и сроки контракта
В конце 2020 года у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля истекает действующий контракт с командой Ferrari. Как мы уже писали, сейчас немец ведет переговоры о новом соглашении, окончание которых ожидается в ближайшее время.
Как пишет издание Gpblog.com о ссылкой на статью в итальянской газете La Gazetta dello Sport, из-за отмены гонок и урезания бюджета Скудерия не смогла предложить немцу более 12 миллионов евро в год. Издание уверяет, что действующий контракт Феттеля предусматривает выплату в 40 миллионов евро ежегодно.
Кроме того, Ferrari предложила немцу только однолетний контракт, в то время как ранее с его партнером Шарлем Леклером было заключено трехлетнее соглашение. Леклер в прошлом сезоне превзошел Феттеля по очкам, однако по своему новому контракту он все равно будет получать меньше своего напарника – 9 миллионов евро ежегодно.
Авторы заметки утверждают, что Феттель уже отказался подписать новый контракт со Скудерией на предложенных условиях. Немец согласен на урезание зарплаты, но не в таких объемах, а также требует как минимум двухлетнего соглашения. Не ясно, однако, означает ли это срыв переговоров, или же стороны еще могут договориться на других условиях.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Сергей Иванов
Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari
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