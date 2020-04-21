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Формула 1 / Новость

Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari

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Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari
Автор:
, Редактор
21 апр. 2020 г., 07:12

Немецкого гонщика не устроила зарплата и сроки контракта

В конце 2020 года у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля истекает действующий контракт с командой Ferrari. Как мы уже писали, сейчас немец ведет переговоры о новом соглашении, окончание которых ожидается в ближайшее время.

Как пишет издание Gpblog.com о ссылкой на статью в итальянской газете La Gazetta dello Sport, из-за отмены гонок и урезания бюджета Скудерия не смогла предложить немцу более 12 миллионов евро в год. Издание уверяет, что действующий контракт Феттеля предусматривает выплату в 40 миллионов евро ежегодно.

Кроме того, Ferrari предложила немцу только однолетний контракт, в то время как ранее с его партнером Шарлем Леклером было заключено трехлетнее соглашение. Леклер в прошлом сезоне превзошел Феттеля по очкам, однако по своему новому контракту он все равно будет получать меньше своего напарника – 9 миллионов евро ежегодно.

Авторы заметки утверждают, что Феттель уже отказался подписать новый контракт со Скудерией на предложенных условиях. Немец согласен на урезание зарплаты, но не в таких объемах, а также требует как минимум двухлетнего соглашения. Не ясно, однако, означает ли это срыв переговоров, или же стороны еще могут договориться на других условиях.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Сергей Иванов

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