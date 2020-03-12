Слухи: Феттель и Райкконен улетели из Австралии

Себастьян Феттель и Кими Райкконен уже покинули Австралию и направились в Европу на фоне неизбежной отмены австралийского этапа Формулы 1. Об этом написал в своем твитере Эндрю Бенсон, специализирующийся на Ф1 обозреватель британского медиахолдинга ВВС.

По словам журналиста, соответствующая информация вскоре появится на официальном сайте ВВС, но подтвердить ее достоверность Бенсон готов в настоящий момент.

«Очевидно, что гонка не состоится, – пишет Бенсон. – Но организаторы по-прежнему не объявляют об этом. В чем смысл их действий – не понятно».