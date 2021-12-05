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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Слухи: Ферстаппену не требуется замена коробки передач

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Гонщик Red Bull избежал штрафа и стартует с третьего места

Слухи: Ферстаппену не требуется замена коробки передач

Издание Racingnews365.com со ссылкой на свои источники сообщает, что команда Red Bull не стала менять коробку передач на болиде Макса Ферстаппена. Таким образом он не будет лишен позиций на стартовой решетке и начнет гонку с третьего места.

Ферстаппен показал третье время в начале финальной части квалификации. В самом конце сессии он пытался улучшить его и завоевать поул. Показав абсолютно лучшие результаты в первом и втором секторах трассы в Джидде он удалился боком болида об отбойник и не смог завершить свой круг.

При подобных боковых ударах в машинах Формулы 1 часто ломается трансмиссия. В случае ее внеплановой замены, гонщику полагается наказание в виде потери пяти позиций на старте.

Официальное подтверждение того, что коробка передач на машине Ферстаппена не пострадала ожидается позже.

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