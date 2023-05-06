Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника

Успехи Серхио Переса в Баку позволили ему подобраться на дистанцию атаки к своему партнеру по команде. Мексиканец отстает от Макса Ферстаппена всего на шесть очков и в случае победы в Майами впервые в карьере станет лидером общего зачета Ф1.

Сам он говорит, что готов к спору за титул – однако многие в паддоке полагают, что Red Bull уже в скором времени вмешается в противостояние своих гонщиков, чтобы не испортить отношения с Ферстаппеном. Нынешний контракт двукратного чемпиона действует до 2028 года, и в Милтон-Кинсе едва ли готовы огорчать свою главную звезду ради Переса.

«Ситуация сложная, – рассказал в эфире Sky Германия экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер. – Лично у меня не вызывает сомнений, что Ферстаппен и его окружение попробуют получить нового напарника. Слухи об этом доходят отовсюду».

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Энди Хон / Motorsport Images

47-летний эксперт добавил, что сам Перес тоже понимает особенность своей ситуации

«Я считаю, что Серхио видит главную проблему – его время в Red Bull подходит к концу, – объяснил Ральф. – И он сражается за свой шанс, за победы, даже за титул.

Понятно, что главным соперником всегда остается партнер по команде. Какие возможности появятся в будущем – никто не знает. Пример Льюиса Хэмилтона показывает, как быстро все может меняться.

Потому сейчас Перес становится все более эгоистичным. А Макс не может на это жаловаться, так как сам ведет себя точно так же.

Понятно, что именно он – лидер команды, который четко очерчивает свою территорию. Быть его напарником – сложная задача для любого пилота. Я, например, не хотел бы оказаться в этой роли».

Действующий контракт Серхио Переса с Red Bull заключен до конца 2024 года.