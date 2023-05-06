Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника
Соперничество пилотов Red Bull стало в последнюю неделю одной из главных тем в Формуле 1. Было бы удивительно, если бы Ральф Шумахер не высказался по этому поводу
Успехи Серхио Переса в Баку позволили ему подобраться на дистанцию атаки к своему партнеру по команде. Мексиканец отстает от Макса Ферстаппена всего на шесть очков и в случае победы в Майами впервые в карьере станет лидером общего зачета Ф1.
Сам он говорит, что готов к спору за титул – однако многие в паддоке полагают, что Red Bull уже в скором времени вмешается в противостояние своих гонщиков, чтобы не испортить отношения с Ферстаппеном. Нынешний контракт двукратного чемпиона действует до 2028 года, и в Милтон-Кинсе едва ли готовы огорчать свою главную звезду ради Переса.
«Ситуация сложная, – рассказал в эфире Sky Германия экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер. – Лично у меня не вызывает сомнений, что Ферстаппен и его окружение попробуют получить нового напарника. Слухи об этом доходят отовсюду».
Серхио Перес, Red Bull Racing
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
47-летний эксперт добавил, что сам Перес тоже понимает особенность своей ситуации
«Я считаю, что Серхио видит главную проблему – его время в Red Bull подходит к концу, – объяснил Ральф. – И он сражается за свой шанс, за победы, даже за титул.
Понятно, что главным соперником всегда остается партнер по команде. Какие возможности появятся в будущем – никто не знает. Пример Льюиса Хэмилтона показывает, как быстро все может меняться.
Потому сейчас Перес становится все более эгоистичным. А Макс не может на это жаловаться, так как сам ведет себя точно так же.
Понятно, что именно он – лидер команды, который четко очерчивает свою территорию. Быть его напарником – сложная задача для любого пилота. Я, например, не хотел бы оказаться в этой роли».
Действующий контракт Серхио Переса с Red Bull заключен до конца 2024 года.
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