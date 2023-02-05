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Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1

Скудерия осталась единственной командой в пелотоне, у которой даже название нового шасси является интригой

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, Редактор (Турция)
Слухи: Ferrari выбрала индекс для новой машины Ф1
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Ferrari проведет свою презентацию 14 февраля в Маранелло. Это будет первое подобное мероприятие после увольнения с поста главы команды Маттиа Бинотто и назначения Фредерика Вассера. 

Пока Скудерия не сообщила, как назовет новую машину. В отличие от девяти остальных команд, которые используют стандартные индексы, ежегодно увеличивая их на единицу, в Маранелло любят придумывать обозначения, не связанные с прошлогодними. 

В минувшем сезоне алые машины назывались F1-75, в 2021-м – SF21, в 2020-м – SF1000, в 2019-м – SF90, и лишь в двух чемпионатах до этого мы можем отыскать сходные индексы: SF70H в 2017-м и SF71H в 2018-м. 

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, обновленный менеджмент Ferrari предпочел вернуть привязку к календарному году и дать новинке – которая пока известна лишь как проект 675 – имя SF23.

Также поговаривают, что особенных отличий от модели 2022 года у нее не будет. 

Так это или нет, станет окончательно ясно в понедельник 14 февраля. Презентация начнется в 13:25 о московскому времени.

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