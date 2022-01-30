Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее Следующая / Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение
Формула 1 Новости

Слухи: Ferrari вернет придуманный ею воздухозаборник

Автор:
, Редактор

Концепцию, предложенную итальянцами в 2017 году, в 2021 году использовали все команды, кроме, собственно, Скудерии

Слухи: Ferrari вернет придуманный ею воздухозаборник
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По слухам от наших итальянских коллег, на болиде 2022 года, который Ferrari представит публике 17 февраля, верхний воздухозаборник будет иметь высокую и вытянутую форму, как это уже было на красных машинах с 2017 по 2020 годы.

В 2021 году Ferrari представила машину с воздухозаборником немного иной формы. Он стал ниже и шире за счет дополнительных «ушей» по бокам. Однако оказалось, что такая форма осложняет направление ровного воздушного потока на заднее антикрыло.

Верхний воздухозаборник Ferrari SF21

Верхний воздухозаборник Ferrari SF21

Фото: Giorgio Piola

Интересно, что высокий и узкий воздухозаборник был представлен Ferrari в 2017 году, и вскоре идея была в той или иной мере позаимствована всеми остальными командами. Так, в 2021 году все кроме самой Ferrari использовали подобную конструкцию.

Сама форма кожуха двигателя, над которым и располагается воздухозаборник, также претерпит изменения. Но это уже связано с новой концепцией болидов 2022 года, в которых вернут граунд-эффект.

Чтобы освободить место снизу машины для трубок Вентури и не менять при этом положение двигателя внутреннего сгорания, конструкторам придется переместить радиаторы и навесное электрооборудование. Впрочем, это делают все команды, а не только Скудерия.

Дополнительная информация: Адам Купер и Джорджио Пиола

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее
Предыдущая новость

В Honda не поверили, что моторы конкурентов не станут слабее
Следующая новость

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Формула 1

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

Ferrari Больше от
Ferrari
Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году
Формула 1

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников
Формула 1

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности
Формула 1

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности

Самое важное:

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Формула 1 Формула 1

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1 Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?
Формула 1 Формула 1

McLaren вернется к альтернативной схеме подвески. Ferrari тоже?

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение
Формула 1 Формула 1

Слухи: Mercedes провалила краш-тест вслед за RB. Но есть спасение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.