Слухи: Ferrari вернет придуманный ею воздухозаборник

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По слухам от наших итальянских коллег, на болиде 2022 года, который Ferrari представит публике 17 февраля, верхний воздухозаборник будет иметь высокую и вытянутую форму, как это уже было на красных машинах с 2017 по 2020 годы.

В 2021 году Ferrari представила машину с воздухозаборником немного иной формы. Он стал ниже и шире за счет дополнительных «ушей» по бокам. Однако оказалось, что такая форма осложняет направление ровного воздушного потока на заднее антикрыло.

Верхний воздухозаборник Ferrari SF21 Фото: Giorgio Piola

Интересно, что высокий и узкий воздухозаборник был представлен Ferrari в 2017 году, и вскоре идея была в той или иной мере позаимствована всеми остальными командами. Так, в 2021 году все кроме самой Ferrari использовали подобную конструкцию.

Сама форма кожуха двигателя, над которым и располагается воздухозаборник, также претерпит изменения. Но это уже связано с новой концепцией болидов 2022 года, в которых вернут граунд-эффект.

Чтобы освободить место снизу машины для трубок Вентури и не менять при этом положение двигателя внутреннего сгорания, конструкторам придется переместить радиаторы и навесное электрооборудование. Впрочем, это делают все команды, а не только Скудерия.

Дополнительная информация: Адам Купер и Джорджио Пиола