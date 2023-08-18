Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas

По правилам Формулы 1 каждая команда по ходу сезона должна дважды отдать свою машину в пятничных тренировках гонщику-новичку. В первой половине чемпионата никто не использовал такую практику – так что осенью подобные истории станут частыми.

Как написало сетевое издание Gpfans, Ferrari хочет использовать эти сессии для проверки гонщика своей Академии Олли Бирмана. В прошлом году британец финишировал третьим в Формуле 3, а в 2023-м производит очень хорошее впечатление в Ф2.

18-летний спортсмен не лучшим образов провел три первых уик-энда в составе Prema, но с тех пор нашел скорость и одержал уже три победы. Начиная с Баку, Бирман постоянно ведет борьбу в числе лидеров и занимает сейчас шестое место в общем зачете.

Оливер Бирман, PREMA Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

В Ferrari довольны молодым гонщиком и готовы дать ему шанс за рулем машины Ф1. Если верить слухам, Бирман сможет выступить за Haas как минимум в одной пятничной сессии нынешнего чемпионата. Скорее всего, впервые это произойдет на домашней для команды трассы в Остине.

Если Оливер не разочарует и в дальнейшем, речь может идти о его полноценном дебюте в Ф1 в 2025 году, когда в пелотоне должны появиться несколько интересных вакансий.

За саму Ferrari, как и год назад, юниорские сессии Гран При проведет Роберт Шварцман – не исключено, что петербуржец сядет за руль уже на ближайшем Гран При в Зандфорте.