Слухи: Ferrari смогла добавить мотору 2023 года 30 л.с.

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Заморозка двигателей вступила в силу в Формуле 1 с первой гонки сезона-2022, лишь отдельные элементы гибридной системы можно было улучшать до 1 сентября. После этого начал действовать полный запрет на внесение конструктивных изменений.

Впрочем, с одной оговоркой.

Команды могли и дальше улучшать моторы, если речь шла об их надежности. При этом, разумеется, нельзя было никак менять изначальную конструкцию. Но было бы наивно думать, что работы над надежностью никак не скажутся на скорости.

Если мотор более «вынослив» – значит, его можно использовать в более агрессивных режимах. Так что у инженеров мотористов будет еще много работы над нынешними силовыми установками, пока в 2026 году им на смену не придут новые.

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Перед заморозкой в Ferrari решили подготовить более мощную версию двигателя, названную «сверхбыстрой» за счет особого способа поджигания топлива в цилиндрах. Небольшое количество горючей смеси воспламеняется в специальной камере и под большим давлением поступает в цилиндр, что обеспечивает более быстрое и равномерное сгорание по всему объему.

Однако оказалось, что такая технология приводит к перегреву и разрушения свечи – именно поэтому Шарль Леклер сошел в Барселоне и Баку. Чтобы избежать новых проблем, в команде сменили картографию моторов на более щадящую.

Однако с помощью «мер повышения надежности» к 2023 году Скудерии удастся не только компенсировать потерянную мощность, но и получить прибавку. Издание Racingnews365 со ссылкой на свои источники называет цифру в 30 л.с.

Ранее эти данные косвенно подтвердил глава Haas Гюнтер Штайнер, который назвал новый мотор Ferrari «бомбой». Американская команда, как и Alfa Romeo, будет использовать в новом сезоне ту же спецификацию двигателя, что и сама Скудерия.

Производители не раскрывают мощность моторов современной Ф1, но эксперты оценивают ее примерно в 1000 лошадиных сил.