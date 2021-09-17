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Формула 1 Новость

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Формально Скудерия организовала двухдневную сессию в Имоле для проверки корреляции аэродинамических данных…

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

В среду и четверг Ferrari работает на трассе Энцо и Дино Феррари на машине 2018 года – в правилах Ф1 нет никаких ограничений на работу с такой техникой. Целью сессии заявлена работа с данными: команда проверяет их соответствие между реальной трассой, старым и новым симуляторами.

В первый день работу за рулем SF71H начал Шарль Леклер, но вскоре он остановился в «эске» Варианте Альта (недавно переименованной в честь ушедшего из жизни босса команды MotoGP Фаусто Грезини) из-за поломки трансмиссии.

Это на несколько часов нарушило планы команды, которая рассчитывала параллельно проводить заезды на реальной и виртуальной трассой при участии Антонио Фуоко.

Позже Леклер смог возобновить тесты, однако невезение Ferrari продолжилось – несмотря на сухую и теплую погоду последних дней, в Имоле внезапно заморосил дождик. 

В четверг к работе приступил Карлос Сайнс – между тем, слухи доносят очень интересную информацию. Мы уже писали, что на Гран При Турции в октябре Скудерия запланировала дебют финальной версии мотора 2021 года. Ее главным отличием станет модернизированная гибридная система.

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Так вот, поговаривают, что на тестовой SF71H стоят те самые новинки, которые надо проверить перед установкой на машины этого года в Стамбуле. Это же касается новейшей спецификации топлива и смазок от Shell.

Болельщики, которые следили за заездами, отметили: весь день машина Леклера оставалась в одной и той же аэродинамической конфигурации, не считая единственной замены заднего крыла. 

Когда нужно разобраться с корреляцией, обычно используется прямо противоположный подход: ставят разные детали, чтобы сравнивать данные с трассы и симулятора. 

Потому действия команды заставляют всерьез усомниться в отношении того, зачем она в действительности приехала в Имолу…

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