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Слухи: Ferrari продлила контракт с Леклером. А с Сайнсом – не продлила

Август – традиционное время слухов с трансферного рынка. В итальянских медиа появились первые предположения о будущем составе Скудерии

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Так как Формула 1 ушла на летние каникулы, ближайшие недели поклонникам гонок остается обсуждать лишь события, происходящие вне гоночных трасс. Одна из основных тем в последний месяц лета – это сезон переходов. 

Весьма любопытная сплетня гласит, будто Ferrari и Шарль Леклер договорились продолжать совместные выступления. На фоне не самых лучших результатов команды в последнее время немало говорили о том, что после 2024 года, когда заканчивается его нынешнее соглашение, монегаск может покинуть Маранелло.

Однако сторонам, похоже, удалось найти подходящий формат на будущее. Как говорят, новый контракт имеет формулу «2+3» – Шарль точно проведет в Скудерии еще два сезона, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от формы команды. 

При этом в отношении Карлоса Сайнса, который также останется в Ferrari на будущий год, будто бы принято решение не продлевать сотрудничество. Не особенно известное сетевое издание Funo Analisi Tecnica пишет, что испанец запросил у команды такого же контракта, что у Леклера, но получил отказ. 

При этом Карлоса уже давно сватают в Audi, а теперь пошли разговоры о возможности его перехода в Alpine после недавних глобальных перестановок в этой команде. Кого из нынешних гонщиков он там заменит с 2025-го, пока неизвестно. 

«Французы хотят "повзрослеть", им нужен быстрый и надежный пилот, и их выбор пал на мадридца, – пишет издание. – Им сыграло на руку, что Ferrari едва ли согласится обеспечить тому равные с Леклером условия».

Переходу Сайнса может способствовать потенциальное назначение на роль руководителя Alpine бывшего босса Ferrari Маттиа Бинотто, о котором тоже много говорят в последнее время. 

«Старый друг [Бинотто] всегда поддерживал Сайнса и верил в его способности, – сказано в материале. – Сейчас, прогуливаясь по своим винным поместьям, тот наверняка полон желания вернуться в игру. Их партнерство с Карлосом уже показало себя успешным, почему бы не сделать того инструментом своего реванша?».

Контракты Пьера Гасли и Эстебана Окона с Alpine действуют до конца 2024 года. 

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