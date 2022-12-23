Слухи: Ferrari покажет новую машину Ф1 в необычном месте
Поговаривают, что команда откажется от церемонии в Маранелло и проведет предстоящую презентацию где-то еще – впрочем, все равно в Италии
В четверг вечером Скудерия объявила, когда пройдет торжественная церемония презентации новой машины. Для показа новинки, имя которой пока хранится в секрете, команда выбрала День влюбленных, 14 февраля.
Уже много лет Ferrari представляла свои новинки только на базе в Маранелло – чтобы затем сразу же провести обкатку на соседней трассе во Фьорано. Но в этот раз болельщики отметили, что в сообщении не было ни слова о месте презентации.
Это привело к появлению слухов, что Скудерия решила после смены руководителя – Маттиа Бинотто уступил главный кабинет в Маранелло Фредерику Вассеру – поменять и локацию предсезонной церемонии.
В качестве варианта называют «фамильную» трассу Энцо и Дино Феррари в Имоле, где проходит Гран При Эмилии-Романьи, и еще несколько площадок. Все они, разумеется, находятся на территории Италии.
Показывать новую Ferrari в какой-то другой стране – это уже явный перебор.
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