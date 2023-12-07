Слухи: Ferrari покажет новую машину 13 февраля

Декабрь традиционно является в Формуле 1 временем затишья (если, конечно, не появляются какие-то истории вроде недавней с семейством Вольф). Участники чемпионата восстанавливают силы после напряженного сезона и, как правило, исчезают из публичного пространства.

На базах продолжается активная работа над машинами – но о ней не принято рассуждать во всеуслышание. Только в начале января команды обычно напоминают о себе, объявляя даты своих презентаций.

Однако в этот раз информация из Маранелло просочилась чуть раньше обычного. В преддверии традиционного предрождественского ужина для журналистов, который глава Скудерии Фредерик Вассер дает 15 декабря, стали известны – неофициально, разумеется – планы команды на начало февраля.

Машину с внутренним индексом 676, которая станет для Ferrari 70-й по счету в Формуле 1, решили показать во вторник 13 февраля. Как и год назад, после официального мероприятия на базе новинка сразу выйдет на заводскую трассу во Фьорано.

После этого, 15 февраля, запланирован съемочный день. Часть его будет действительно посвящена съемкам для спонсоров, однако тогда же Карлос Сайнс и Шарль Леклер проведут первый тесты новинки, созданной под руководством Энрике Кардиле.

По правилам FIA максимальная дистанция съемочного дня с 2024 вырастет со 100 до 200 км, что позволит собрать намного больше данных. После этого Ferrari вылетит в Бахрейн, где 21-23 февраля состоятся официальные предсезонные тесты Ф1.

Также поговаривают, что команда продолжит свою давнюю традицию и покажет не макет, а реальную новую машину, однако снимет с нее несколько аэродинамических деталей, которые желательно подольше уберечь от посторонних глаз.

Планы являются предварительными – хорошо известно, что всем в Формуле 1 важно привлечь к своему показу как можно больше внимания. И если выйдет так, что кто-то из соперников успеет до Скудерии официально «забронировать» 13 февраля для своей презентации, итальянская команда готова скорректировать собственный график в пределах дня-двух в одну или другую сторону.