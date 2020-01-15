Слухи: Ferrari недовольна машиной на 2020 год

Ferrari завершила сезон-2019 на втором месте в Кубке конструкторов и всего с тремя победами в 21 гонке. От Скудерии ждут серьезной борьбы за чемпионство в новом сезоне, но эти планы могут быть под угрозой. По данным авторитетного журналиста Лео Туррини, близкого к команде, сейчас в Маранелло недовольны своей новой машиной.

«Кажется, пока данные, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе не впечатляют инженеров, – написал Туррини в своем блоге. – Но не забывайте, что время еще есть».

Кроме того, Туррини оценил вероятность ухода из команды в конце 2020 года Себастьяна Феттеля. Контракт немца с Ferrari истечет в конце сезона.

«Я не уверен, что это последний год Феттеля в красной команде, – написал Туррини. – Тем более после того, как Ферстаппен продлил контракт с Red Bull. А жесткость итальянских СМИ на Феттеля никак не повлияла. В первую очередь потому, что он их не читает».

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