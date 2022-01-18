Слухи: Ferrari может показать новую ливрею только в марте

Презентация новых болидов Ferrari 2022 года назначена на 17 февраля 2022 года. Однако по слухам от наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, нам могут быть показаны машины без полной раскраски, лишь в традиционном для Скудерии алом цвете.

Более того, полноценную ливрею мы увидим только на тестах в Бахрейне, в начале марта. На тесты в Барселону Ferrari также привезет чисто красные машины, так как ожидается, что телетрансляций с этих заездов не будет.

Причины, по которой Ferrari задерживает презентацию ливреи, наши источники не сообщают. Но логично предположить, что дело в затягивании переговоров со спонсорами, чьи логотипы должны быть размещены на болидах.

Как мы писали ранее, до прошлого сезона одним из основных спонсоров Скудерии до последнего времени оставалась компания Philip Morris. Из-за запрета на прямую рекламу табачных изделий она была представлена логотипами Mission Winnow

Ранее глава команды Ferrari Маттиа Бинотто говорил, что Phillip Morris останется с командой, но, вероятно, уже не как титульный спонсор.

Дополнительная информация: Франко Нуньес