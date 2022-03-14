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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Слухи: Ferrari и Mercedes серьезно снизили мощность на тестах

По информации авторитетного журналиста Лео Туррини, две команды предпочли не показывать до старта сезона свою реальную силу

Кемаль Шенгюл
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, редактор
Слухи: Ferrari и Mercedes серьезно снизили мощность на тестах
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В преддверии старта нового сезона Формулы 1 нет недостатка в прогнозах о том, кого считать главным фаворитом. Пока эксперты считают, что преимущество за Red Bull, тогда как Ferrari отстает на пару десятых, а Mercedes – примерно на полсекунды. 

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Между тем, известный своими тесными связями с Маранелло репортер Лео Туррини поделился собственной информацией о расстановке сил.

«Если верить Хельмуту Марко, получив в субботу обновленные понтоны, Макс Ферстаппен оказался по реальной скорости как минимум вровень с Ferrari, – написал Туррини. – RB18 остается самой тяжелой машиной в пелотоне – но при этом очень хорошей. Они много ездили, постоянно проводили длинные серии кругов и смотрелись все лучше и лучше. 

Их машина явно прогрессировала по ходу всех тестов, и сейчас команда однозначно выглядит фаворитом. 

А вот Mercedes W13 выглядит машиной с экстремальными и противоречивыми решениями. Что говорить, если финальная версия [с маленькими понтонами] удивила даже Росса Брауна. По опыту мы знаем, что Mercedes всегда ездит на тестах с очень низкими максимальными оборотами мотора, показывая при этом хорошую скорость.

Да, сейчас у них  серьезные проблемы с болтанкой, которая не только сказывается на машине, но и увеличивает нагрузку на шею гонщиков, – но эту команду нельзя недооценивать».

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Безусловно, самым интересным является мнение итальянца по поводу Ferrari: «Было видно, что в команде довольны своей формой. Карлос Сайнс и Шарль Леклер работали по разным программам: первый ездил с полным баком, второй сконцентрировался на мягких шинах и поиске скорости. 

При этом мои источники говорят, что F1-75 ни разу не выезжала из боксов с почти пустым баком и предельным режимом мотора. Они не хотят показывать свою силу. А важнее всего, что тесты обошлись без технических проблем. На жестких составах машина очень стабильна. Мы не видели таких тестов в исполнении Ferrari с модели SF70H [в 2017 году]».

Туррини добавил: «Команда скопировала у McLaren удачное решение днища, однако не стоит ожидать, что в ближайшее время машину ждут серьезные обновления».  

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