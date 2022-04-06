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Формула 1 Новости

Слухи: Ferrari еще не включала мотор на полную мощность

Инженеры Скудерии, как поговаривают, до сих пор предпочитают не рисковать надежностью и не задействовать экстремальную картографию

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Слухи: Ferrari еще не включала мотор на полную мощность
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К сезону 2019 года мотор Ferrari стал самым мощным в Формуле 1 – FIA заинтересовалась этим вопросом, результатом чего стал договор между федерацией и командой, детали которого до сих пор неизвестны. После этого двигатели из Маранелло были объявлены легальными, но их мощность внезапно снизилась. 

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Два года Скудерия провела вдали от лидеров чемпионата, не одержав ни одной победы. Но к 2022-му ее инженеры серьезно модернизировали силовую установку, и по итогам двух Гран При команда лидирует в Кубке конструкторов с двукратным преимуществом. 

В свете полного запрета на доработку моторов до 2026 года такая ситуация едва ли радует соперников. Между тем, в итальянскую прессу просочились слухи, будто нынешняя мощность Ferrari является далеко не предельной. Сумев прибавить примерно 20-25 л.с. по сравнению с прошлым годом за счет «супербыстрого» сгорания топлива и оптимизации ERS, в команде пока делают основной упор на проверку надежности. 

Кроме того, большие боссы Ferrari считают правильным пока не раскрывать полную силу команды, чтобы не давать боссам спорта поводов для изменения ситуации. 

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Онлайн-издание Formu1a.uno цитирует слова неназванного представителя Скудерии: «Сейчас мы прежде всего заинтересованы финишировать в гонках и собирать данные. Такая программе продолжится как минимум пять первых Гран При».

Есть основания говорить, что повышать мощность алых машин станут после планового перехода на второй двигатель после первой трети сезона. Кроме того, работу над батареями, управляющей электроникой и кинетическим мотор-генератором MGU-K можно до 1 сентября.  

Все это дает основания говорить, что Ferrari сможет прибавить во второй половине чемпионата, если того потребует ситуация в чемпионате. Известно, что Red Bull и Mercedes ожидают прибавить уже в ближайших гонках – первая команда нацелена облегчить машину, а вторая собирается окончательно победить «козление». 

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