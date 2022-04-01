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Формула 1 / Презентация трассы в Лас-Вегасе Новости

Слухи: Ф1 заработает на Гран При в Вегасе $130 млн в год

Доход будет получен от продажи билетов и спонсорских поступлений

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Слухи: Ф1 заработает на Гран При в Вегасе $130 млн в год
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Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные источники пишет, что ожидаемый доход Формулы 1 от каждого Гран При в Лас-Вегасе составляет 100 миллионов фунтов, что превышает 130 миллионов долларов. Напомним, что о проведение этапа в Неваде официально было объявлено вчера, первая гонка пройдет в ноябре 2023 года.

Сумма включает в себя доходы от продажи билетов на трибуны и спонсорские поступления, но не включает поступления от видеотрансляций, то есть в сумме чемпионат получит от Гран При в Лас Вегасе еще больше. При этом интерес местных властей ограничатся только привлечением болельщиков в город, полный казино и отелей.

Для сравнения, в прошлом году Формула 1 получила от 21 Гран При доход в размере 2 миллиардов и 136 миллионов долларов. То есть в среднем на один этап пришлось чуть более 100 миллионов долларов. Около половины этой суммы по итогам сезона распределили между командами. Остальные деньги покрыли расходы организаторов, и в итоге владельцам Формулы 1 осталась чистая прибыль в размере 92 миллионов долларов.

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