Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль

Помимо множества других последствий отмена Гран При Эмилии-Романьи не позволила Формуле 1 проверить две любопытных идеи. Во-первых, на трассу Энцо и Дино Феррари Pirelli должна была привезти новые дождевые шины, которые перед выездом на трассу не нужно дополнительно прогревать. Кроме того, квалификацию в Имоле собирались провести по особенным правилам.

Их суть в том, что первый сегмент все пилоты проводят на составе Hard, второй – на Medium, и лишь в третьем разрешено использовать Soft. Такой подход должен сократить число комплектов на уик-энд с 13 до 11 на пилота, а также повысить тактическое разнообразие в гонке.

В случае с дождевой резиной дебют перенесли на Монако – хотя предварительный прогноз погоды говорит, что там она, скорее всего, не пригодится.

А вот с квалификационным экспериментом все не столь просто. Отыскать замену Имоле можно только при единодушном согласии FIA, Формулы 1 и Pirelli. Слухи доносят, что это точно произойдет не на ближайшем городском этапе в средиземноморском княжестве. Там субботняя сессия слишком важна, чтобы идти на рискованные изменения.

Если искать другой этап, то он в любом случае должен пройти до летнего перерыва, так как нужно оставить всем заинтересованным сторонам время на анализ. Можно сразу вычеркнуть из возможных вариантов Австрию и Бельгию – там и так пройдут спринты.

Едва ли подойдет и Сильверстоун, куда Pirelli привезет обновленные более прочные слики. В Венгрии экспериментальная квалификация была запланирована изначально, что оставляет всего два варианта – Испания или Канада.

Однако в Барселону, нет сомнений, все команды привезут серьезные обновления – и будут заняты работой с ними. Потому есть весомые основания говорить, что новый формат оставят до Монреаля. Впрочем, не исключено, что его проверят не на двух, как планировалось изначально, а всего на одном Гран При в Будапеште.