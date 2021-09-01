Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа Следующая / Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Автор:
, редактор

Алекс вернется в Ф1 после года паузы

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Резервный пилот Red Bull Алекс Элбон находится в шаге от возвращения в Формулу 1. По данным итальянских СМИ, тайский гонщик очень близок к подписанию контракта с Williams на 2022 год. 

Ранее Red Bull подтвердила, что в 2022 году за нее поедут Макс Ферстаппен и Серхио Перес. AlphaTauri почти наверняка оставит в составе Пьера Гасли и Юки Цуноду. При этом Элбон получит место благодаря уходу Джорджа Расселла из Williams в Mercedes. 

Ранее стало известно, что о переходе Расселла объявят на Гран При Италии. Тогда же должно стать известно об уходе Валттери Боттаса в Alfa Romeo. Ранее финну прочили возвращение в Williams. 

На счету Элбона два сезона в Формуле 1. Половину первого года он провел в Toro Rosso, а его окончание и второй сезон – в Red Bull. Лучшим результатом Элбона стали два третьих места в сезоне-2020, а его высочайшая позиция в чемпионате – седьмая.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

Предыдущая новость

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

Следующая новость

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

19 ч
2
Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

44 мин
3
Формула 1

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

22 ч
4
Формула 1

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

16 ч
5
Формула 1

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

1 дн
Самое важное:
Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

7мин
Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams
Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

44мин
Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа
Формула 1

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

16 ч
Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений
Формула 1

Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений

16 ч
Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

19 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Williams: Расселл вернется к нам за титулом Гран При Нидерландов
Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Red Bull хочет отобрать у Мазепина лучший круг в Спа

Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами Гран При Бельгии
Формула 1

Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами

Александр Элбон Больше от
Александр Элбон
Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона Гран При Бельгии
Формула 1

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

Элбон одержал первую победу в гонке DTM Нюрбургринг
DTM

Элбон одержал первую победу в гонке DTM

Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты
Формула 1

Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты

Williams Больше от
Williams
Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал Гран При Бельгии
Формула 1

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа
Формула 1 Формула 1

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа
Формула 1 Формула 1

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа
Формула 1 Формула 1

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1 Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими
Формула 1 Формула 1

Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими

Самое важное:

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа
Формула 1 Формула 1

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.