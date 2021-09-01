Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Резервный пилот Red Bull Алекс Элбон находится в шаге от возвращения в Формулу 1. По данным итальянских СМИ, тайский гонщик очень близок к подписанию контракта с Williams на 2022 год.

Ранее Red Bull подтвердила, что в 2022 году за нее поедут Макс Ферстаппен и Серхио Перес. AlphaTauri почти наверняка оставит в составе Пьера Гасли и Юки Цуноду. При этом Элбон получит место благодаря уходу Джорджа Расселла из Williams в Mercedes.

Ранее стало известно, что о переходе Расселла объявят на Гран При Италии. Тогда же должно стать известно об уходе Валттери Боттаса в Alfa Romeo. Ранее финну прочили возвращение в Williams.

На счету Элбона два сезона в Формуле 1. Половину первого года он провел в Toro Rosso, а его окончание и второй сезон – в Red Bull. Лучшим результатом Элбона стали два третьих места в сезоне-2020, а его высочайшая позиция в чемпионате – седьмая.