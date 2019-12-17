Слухи: экс-конструктор Renault Ник Честер перейдет в Williams

Ник Честер работал в Энстоуне со времен команды Benetton, которая позже трансформировалась в Renault, затем в Lotus, а потом снова стала Renault.

Ранее в этом месяце Renault объявила, что Честер прекратил работу и находится в вынужденном отпуске. Кадровые перестановки стали следствием разочаровывающих результатов команды в этом сезоне.

После четвертого места в Кубке конструкторов по итогам 2018-го минувший сезон Renault закончила только пятой, уступив McLaren, которой французский производитель поставляет моторы. Главной причиной такого результата были названы недостатки в аэродинамике, поэтому Renault заменила и бывшего главу отдела аэродинамики Питера Мачина на Дирка де Бера из Williams.

Ранее Williams рассталась с техническим директором Падди Лоу, когда стало понятно, что машина второй год подряд получилась неудачной. Британская команда осталась без главного технического руководителя – и кандидатом на эту позицию считался именно Честер. Однако в Williams на запрос Motorsport.com отказались комментировать эту информацию.

В отсутствие Лоу британскому коллективу полагалась на нескольких старших инженерных сотрудников, которые занимались различными техническими аспектами.

Даг Маккирнан отвечал за работу аэро-отдела, Адам Картер возглавлял конструкторское бюро, Барни Хасселл отвечал за нюансы работы шасси, а Дэйв Робсон руководил работой команды на трассе.

Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс в Абу-Даби рассказала Motorsport.com, что команда не спешит назначать нового технического руководителя вместо Лоу, поскольку существующие сотрудники справлялись с возложенными на них обязанностями.

«Они сформировали эффективную техническую бригаду, и я уверена в их работе, – сказала Клэр. – Они достаточно спокойны, понимают наши амбиции, знают, чего мы должны достичь, и делают все, что в их силах – в рамках тех ресурсов, что у нас есть.

Любая команда в пелотоне ищет способы укрепить свой технический отдел, потому что именно от этого зависит скорость машины. Но после ухода Падди мы всегда отмечали, что хотим принимать верные решения. И если это потребует времени – то потребует. Мы не торопимся, речь идет о поиске лучшего специалиста, которого мы можем найти, если будет решено привлечь нового технического директора».