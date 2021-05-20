Слухи: экс-главный моторист Mercedes все-таки перейдет в Red Bull

В прошлом году было объявлено о решении главного моториста Mercedes Энди Кауэлла покинуть команду после 12 лет работы в ней. Сообщалось, что специалист займется другой работой и покинет Формулу 1. Однако, по слухам, теперь его решение изменилось.

Как уверяет сайт Judge13, Red Bull удалось уговорить Кауэлла возглавить новый моторный департамент команды, который начнет работу со следующего года. Сообщается, что Кауэллу сделали предложение, «от которого невозможно отказаться». Источник уверяет, что о назначении будет объявлено уже на этой неделе, по ходу Гран При Монако.

В конце 2021 года Формулу 1 покинет Honda и Red Bull будет сама строить себе силовые установки. А с 2025-го, когда в силу вступит новый моторный регламент, команда и разрабатывать двигатели намерена самостоятельно. Ранее Red Bull уже переманила нескольких сотрудников Mercedes и начала строить здание для нового департамента на своей базе в Милтон-Кинс.