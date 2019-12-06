Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM

Действующий Договор согласия, который определяет взаимоотношения организаторов чемпионата мира и команд-участниц, истекает в конце следующего года. В этой связи в настоящий момент идет активное обсуждение условий, на которых соглашение будет продлено. Наиболее длительные и сложные дискуссии владельцы Формулы 1 при этом ведут с топ-командами – в частности, в настоящий момент ходят слухи, что особенно непросто складывается общение представителей FOM с руководством Mercedes.

В частности, слухи утверждают, что Ола Каллениус, президент концерна Daimler (которому принадлежит марка и гоночная команда Mercedes), негативно отреагировал на предложенные FOM условия. В частности, его не устроило наличие спецбонуса для Ferrari, который примерно вдвое выше, чем аналогичная выплата Mercedes.

После этого по паддоку начали активно циркулировать слухи, что к поиску компромисса между позициями сторон был подключен Берни Экклстоун. Напомним, что в свое время именно с участием британца были выработаны приемлемые для Mercedes условия предыдущего Договора согласия. В частности, тогда был сохранен размер спецбонусов, который команды получают за значимый вклад в развитие Формулы 1 – но при этом пересмотрены в сторону увеличения призовые, размер которых определяется положением в итоговой таблице Кубка конструкторов.