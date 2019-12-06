Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM
В паддоке поговаривают, что владельцы Формулы 1 и крупнейший автомобильный концерн не смогли договориться о продлении Договора согласия по ходу двусторонних переговоров. И для продолжения дискуссий потребовался опытный посредник.
Действующий Договор согласия, который определяет взаимоотношения организаторов чемпионата мира и команд-участниц, истекает в конце следующего года. В этой связи в настоящий момент идет активное обсуждение условий, на которых соглашение будет продлено. Наиболее длительные и сложные дискуссии владельцы Формулы 1 при этом ведут с топ-командами – в частности, в настоящий момент ходят слухи, что особенно непросто складывается общение представителей FOM с руководством Mercedes.
Читайте также:
В частности, слухи утверждают, что Ола Каллениус, президент концерна Daimler (которому принадлежит марка и гоночная команда Mercedes), негативно отреагировал на предложенные FOM условия. В частности, его не устроило наличие спецбонуса для Ferrari, который примерно вдвое выше, чем аналогичная выплата Mercedes.
После этого по паддоку начали активно циркулировать слухи, что к поиску компромисса между позициями сторон был подключен Берни Экклстоун. Напомним, что в свое время именно с участием британца были выработаны приемлемые для Mercedes условия предыдущего Договора согласия. В частности, тогда был сохранен размер спецбонусов, который команды получают за значимый вклад в развитие Формулы 1 – но при этом пересмотрены в сторону увеличения призовые, размер которых определяется положением в итоговой таблице Кубка конструкторов.
Читайте также:
Предыдущая новость
Технический директор Renault ушел из команды
Следующая новость
Увольнение из Toyota подтолкнуло Мика задуматься о завершении карьеры
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Маттео Нуньес
Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 дек.
чт 12 дек.
|
07:00
15:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 дек.
чт 12 дек.
|
11:30
19:30
|
|Третья тренировка
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
03:20
11:20
|
|Первая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
09:00
17:00
|
|Вторая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
09:30
17:30
|
|Гонка
|
сб 14 дек.
сб 14 дек.
|
06:00
14:00
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта