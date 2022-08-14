Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Звали даже Папу Римского». Магнуссен раскрыл правду о сезоне в Renault Следующая / Экс-босс Ferrari предсказал скорые увольнения в команде
Формула 1 Новость

Слухи: Джовинацци стал важной фигурой на трансферном рынке Ф1

В Alpine – да и не только – всерьез рассматривают возможность сотрудничества с итальянцем, однако прежде надо решить более насущные вопросы

Роберто Кинкеро
Автор:
Слухи: Джовинацци стал важной фигурой на трансферном рынке Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо лишил Формулу 1 возможности спокойно отдохнуть в августе. Решение ветерана сменить Alpine на Aston Martin резко закрутило интригу сезона переходов. Теперь сразу нескольким командам приходится серьезно думать о будущем, а пилотами – искать самые выгодные варианты. 

Читайте также:

В итоге вместо релакса на берегу моря каникулы оказались посвящены обсуждению всевозможных слухов и сплетен в попытках отыскать в них зерна истины на фоне постоянно изменяющейся ситуации.

Главное внимание по-прежнему приковано к Alpine. Еще недавно казалось, что команде предстоит решать сложную задачу: выбирать себе пилота между Алонсо и Оскаром Пиастри. Но сейчас, похоже, в Энстоуне потеряли обоих. Молодой Пиастри нацелился перейти в McLaren на место Даниэля Риккардо, и точку в этом вопросе, скорее всего, поставит только суд.  

Затем, появились очень интересные сплетни о том, что Риккардо может вернуться в Энстоун. В конце 2020-го они расстались без скандала, потому воссоединение вовсе не исключено. Кроме того, обмен гонщиками на руку и McLaren, ведь это позволит решить две проблемы разом.  

Читайте также:
Антонио Джовинацци, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Антонио Джовинацци, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Но в Формуле 1 не бывает, чтобы все получалось настолько просто. Кроме Alpine, вакансии на 2023 год сейчас есть в Williams и Haas. Там отлично видят, что происходят, и собираются использовать свои шансы. 

Ситуация усложняется тем, что после смены регламента в цене более опытные пилоты. Пример Кевина Магнуссена в этом отношении более чем нагляден. Вдобавок, в Ф2 сейчас не видно по-настоящему ярких талантов. Все это вынуждает команды вспоминать о вариантах, которые, казалось, уже давно забыты.

Одним из кандидатов на таком фоне внезапно стал Антонио Джовинацци. Имея за плечами 62 Гран При и всего один пропущенный сезон, итальянец продолжает работу на симуляторе Ferrari в паузах между провальными стартами в Формуле Е. 

История Антонио в Ф1 явно выглядит незаконченной, многие в паддоке согласны с тем, что пилот заслуживает второго шанса. Неудивительно, что появились слухи об интересе Alpine к Джовинацци – важно помнить, что для концерна Renault Италия является важным рынком.  

Сейчас Антонио ни с кем не связан контрактом, потому интерес к нему есть и у Williams с Haas. Однако нужно понимать, что этот вопрос едва ли разрешится быстро. Сейчас прежде всего важно понять, чем завершится история развода McLaren с Риккардо – всем остальным можно будет заниматься только после этого. 

Никто в Ф1 не любит строить воздушные замки, которые могут рассыпаться в один миг. И даже если какие-то принципиальные решения будут приняты до конца лета, они наверняка останутся в секрете еще какое-то время. Все же середина каникул – не время для серьезных заявлений.   

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
«Звали даже Папу Римского». Магнуссен раскрыл правду о сезоне в Renault
Предыдущая новость

«Звали даже Папу Римского». Магнуссен раскрыл правду о сезоне в Renault

Следующая новость

Экс-босс Ferrari предсказал скорые увольнения в команде

Экс-босс Ferrari предсказал скорые увольнения в команде
Роберто Кинкеро Больше от
Роберто Кинкеро
«Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах
Формула 1

«Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах

Анализ: сохранит ли Mercedes субботнюю скорость в гонке? Гран При Венгрии
Формула 1

Анализ: сохранит ли Mercedes субботнюю скорость в гонке?

Слухи: Хэмилтон начал скрывать свои данные от Расселла
Формула 1

Слухи: Хэмилтон начал скрывать свои данные от Расселла

Антонио Джовинацци Больше от
Антонио Джовинацци
Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина

Джовинацци поменял мнение о Чжоу
Формула 1

Джовинацци поменял мнение о Чжоу

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Williams Больше от
Williams
Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?
Формула 1

Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?

Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023
Формула 1

Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?
Формула 1 Формула 1

Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?

Приятный в общении и лишенный традиционного для гонщиков пафоса, канадец из Williams готовится начать едва ли не главное сражение в своей гоночной карьере – за право выступать в Ф1 в сезоне-2023. Слово Алексу Калинаукасу

Элбон рассказал, чего ему не хватило для успеха в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Элбон рассказал, чего ему не хватило для успеха в Red Bull

Англо-тайский гонщик провел в команде из Милтон-Кинса полтора года, но не смог закрепиться в составе

Гонка за штрафами. Кто чаще всех нарушал правила в сезоне-2022?
Формула 1 Формула 1

Гонка за штрафами. Кто чаще всех нарушал правила в сезоне-2022?

Кроме таблиц личного зачета и Кубка конструкторов в Ф1 есть и еще несколько далеко не столь престижных. Мы собрали статистику по штрафам в первой половине сезона

Марко отказался признать отставание Red Bull от Ferrari по скорости
Формула 1 Формула 1

Марко отказался признать отставание Red Bull от Ferrari по скорости

По мнению гоночного консультанта, «Быки» опережают главных соперников не только за счет более умелых действий, но и по чистой силе на трассе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.