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Фернандо Алонсо лишил Формулу 1 возможности спокойно отдохнуть в августе. Решение ветерана сменить Alpine на Aston Martin резко закрутило интригу сезона переходов. Теперь сразу нескольким командам приходится серьезно думать о будущем, а пилотами – искать самые выгодные варианты.

В итоге вместо релакса на берегу моря каникулы оказались посвящены обсуждению всевозможных слухов и сплетен в попытках отыскать в них зерна истины на фоне постоянно изменяющейся ситуации.

Главное внимание по-прежнему приковано к Alpine. Еще недавно казалось, что команде предстоит решать сложную задачу: выбирать себе пилота между Алонсо и Оскаром Пиастри. Но сейчас, похоже, в Энстоуне потеряли обоих. Молодой Пиастри нацелился перейти в McLaren на место Даниэля Риккардо, и точку в этом вопросе, скорее всего, поставит только суд.

Затем, появились очень интересные сплетни о том, что Риккардо может вернуться в Энстоун. В конце 2020-го они расстались без скандала, потому воссоединение вовсе не исключено. Кроме того, обмен гонщиками на руку и McLaren, ведь это позволит решить две проблемы разом.

Антонио Джовинацци, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Но в Формуле 1 не бывает, чтобы все получалось настолько просто. Кроме Alpine, вакансии на 2023 год сейчас есть в Williams и Haas. Там отлично видят, что происходят, и собираются использовать свои шансы.

Ситуация усложняется тем, что после смены регламента в цене более опытные пилоты. Пример Кевина Магнуссена в этом отношении более чем нагляден. Вдобавок, в Ф2 сейчас не видно по-настоящему ярких талантов. Все это вынуждает команды вспоминать о вариантах, которые, казалось, уже давно забыты.

Одним из кандидатов на таком фоне внезапно стал Антонио Джовинацци. Имея за плечами 62 Гран При и всего один пропущенный сезон, итальянец продолжает работу на симуляторе Ferrari в паузах между провальными стартами в Формуле Е.

История Антонио в Ф1 явно выглядит незаконченной, многие в паддоке согласны с тем, что пилот заслуживает второго шанса. Неудивительно, что появились слухи об интересе Alpine к Джовинацци – важно помнить, что для концерна Renault Италия является важным рынком.

Сейчас Антонио ни с кем не связан контрактом, потому интерес к нему есть и у Williams с Haas. Однако нужно понимать, что этот вопрос едва ли разрешится быстро. Сейчас прежде всего важно понять, чем завершится история развода McLaren с Риккардо – всем остальным можно будет заниматься только после этого.

Никто в Ф1 не любит строить воздушные замки, которые могут рассыпаться в один миг. И даже если какие-то принципиальные решения будут приняты до конца лета, они наверняка останутся в секрете еще какое-то время. Все же середина каникул – не время для серьезных заявлений.

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