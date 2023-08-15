Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas
Сезон переходов Ф1 в этот раз получается очень вялым, однако кое-какие движения на нем все же продолжаются
Хотя формально в пелотоне 2024 года еще остаются восемь вакансий, в реальности их намного меньше. По-настоящему интересной можно назвать лишь ситуацию в Haas и Sauber. Как известно (путь официального подтверждения и не было до сих пор), предстоящей зимой первая из них сменит вторую в качестве партнера Alfa Romeo. Именно в этой связи в последнее время появились любопытные слухи.
Еще недавно считалось, что Haas оставит обоих нынешних пилотов еще на сезон. И если будущее Нико Хюлькенберга действительно выглядит гарантированным после его блестящих квалификаций, то над Кевином Магнуссеном стали сгущаться тучи.
Сетевое издание Racingnews365 написало, что по протекции Alfa в составе Haas может появиться Антонио Джовинацци. Тот уже пробовал получить место в команде на 2023-й и даже провел прошлой осенью несколько пятничных тренировок на красно-белой машине.
Но в Остине гонщик попал в аварию на первых минутах сессии (на фото ниже). Как поговаривают, после того эпизода Гюнтер Штайнер вычеркнул итальянца из числа претендентов.
Антонио Джовинацци, Haas VF-22, авария в трпнировке
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Но в 2023-м Антонио восстановил реноме, выиграв на Ferrari «24 часа Ле-Мана». Кроме того, он поддерживает форму, регулярно участвуя в тестах Скудерии на технике Ф1.
Также в связи с альянсом Haas-Alfa упоминают протеже Sauber Тео Пуршера, который сейчас лидирует в Формуле 2 – но видится крайне маловероятным, что Штайнер вновь захочет работать с новичками после очень сложного опыта из недавнего прошлого.
Правда, менеджером Пуршера является не кто иной, как глава Ferrari Фредерик Вассер, который может попробовать договориться с клиентской командой. Однако более вероятным выглядит вариант с попыткой усадить Тео за руль Sauber.
Пока у швейцарцев нет ни одного подтвержденного гонщика, а «американский вектор» Формулы 1 в последнее время сильно снизил ожидания от бума популярности спорта в Китае. Поэтому – а также в свете скорого прихода Audi – Чжоу Гуаньюй уже не столь интересен Sauber, даже несмотря на сносные результаты.
Вдобавок, Пуршер выглядит более интересным вариантом с прицелом на будущее.
При этом Валттери Боттас, скорее всего, пока останется в Хинвиле.
Подиум Ф2: Тео Пуршер, ART Grand Prix
Фото: Alfa Romeo
С другими командами определенности куда больше.
В Williams наверняка оставят еще на год Логана Сарджента (поговаривают, что за него спонсоры платят даже больше, чем в своем время за Николаса Латифи). Результаты американца в целом устраивают команду, но если он провалит вторую половину чемпионата, недостатка в кандидатах не наблюдается: кроме очевидного Мика Шумахера, это действующий победитель Ф2 Фелипе Другович и нынешние гонщики серии Фредерик Вести и Мик Дуэн.
Наконец, в AlphaTauri, по всей видимости, сменится только название, а вот состав пилотов на предстоящий сезон останется неизменным – Юки Цунода и Даниэль Риккардо. Последний, конечно, рассчитывает на место в Red Bull, но в 2024 году рокировка с Серхио Пересом едва ли состоится: мексиканец делает то, что от него требуется, а продажи баночек с красным быком в Центральной и Южной Америке благодаря его популярности резко устремились вверх.
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