Антонио Джовинацци может в этом году стать напарником Шарля Леклера в команде Ferrari. Об этом со ссылкой на «свои источники в Италии» сообщил твитер-аккаунт Grand Prix Diary.

По версии GPD, Себастьян Феттель, выступавший за Ferrari в течение последних лет, но не договорившийся с командой о продлении контракта, всерьез рассматривает вариант покинуть итальянскую команду уже этим летом. Джовинацци, сейчас являющийся пилотом Alfa Romeo – один из немногих гонщиков, которые имеют определенный опыт выступлений в Формуле 1 и могут быть быстро переведены в состав Ferrari.

При этом Скудерия, как можно понять из сообщения, рассматривает итальянца только как временную замену Феттелю. И по-прежнему планирует заключить на 2021 год контракт с более опытным гонщиком – по данным Motorsport.com, склоняясь к кандидатуре Карлоса Сайнса.