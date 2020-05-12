Слухи: Джовинацци может заменить Феттеля в этом году
Скудерия не готова к долгосрочному сотрудничеству с итальянцем, но будет вынуждена воспользоваться его услугами, если немецкий пилот решит покинуть команду раньше времени
Антонио Джовинацци может в этом году стать напарником Шарля Леклера в команде Ferrari. Об этом со ссылкой на «свои источники в Италии» сообщил твитер-аккаунт Grand Prix Diary.
По версии GPD, Себастьян Феттель, выступавший за Ferrari в течение последних лет, но не договорившийся с командой о продлении контракта, всерьез рассматривает вариант покинуть итальянскую команду уже этим летом. Джовинацци, сейчас являющийся пилотом Alfa Romeo – один из немногих гонщиков, которые имеют определенный опыт выступлений в Формуле 1 и могут быть быстро переведены в состав Ferrari.
При этом Скудерия, как можно понять из сообщения, рассматривает итальянца только как временную замену Феттелю. И по-прежнему планирует заключить на 2021 год контракт с более опытным гонщиком – по данным Motorsport.com, склоняясь к кандидатуре Карлоса Сайнса.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Антонио Джовинацци
|Команды
|Ferrari В Магазин , Alfa Romeo
|Автор
|Кирилл Качнов
Слухи: Джовинацци может заменить Феттеля в этом году
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
|
17 сент. - 20 сент.Билеты