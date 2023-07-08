Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона

Алекс Элбон не выдержал конкуренцию с Максом Ферстаппеном в Red Bull и после сезона-2020 покинул Формулу 1 – но при поддержке своих спонсоров смог договориться с Williams и два последних года выступает за эту команду.

Несмотря на то, что машины из Гроу не блещут особенной скоростью, Элбону регулярно удается показывать за их рулем очень достойные результаты. Самым свежим примером можно назвать седьмое место в Гран При Канады, а британский этап он начал с двух третьих результатов в тренировках.

На фоне сильных выступлений Алекса по паддоку пошли слухи, что 27-летним пилотом заинтересовались серьезные игроки.

В итальянской газете Corriere dello Sport появилась публикация, что в Шпильберге Алекса пригласил побеседовать глава Ferrari Фредерик Вассер. Речь, якобы, шла о возможности сотрудничества с 2025 года (на тот сезон у Скудерии пока нет контрактов ни с одним из пилотов).

Кроме того, как поговаривают, на Элбона посматривают и в Red Bull, где в обозримом будущем неизбежно потребуется замена Серхио Пересу.

Большой босс «Быков» Оливер Минцлафф, как недавно рассказал в интервью Kronen Zeitung гоночный консультант Хельмут Марко, внимательно следит за пилотом. «Всякий раз, когда мы общаемся с ним, он смотрит на ситуацию [с приглашением Элбона] все более позитивно», – заверил австриец.

Гонщика по-прежнему поддерживает миллиардер из Таиланда Шалерм Ювидхья, который владеет 51% акций компании Red Bull. Он приезжал на Гран При Австрии и общался с Марко.

«Разговор вышел конструктивным, – рассказал консультант. – Элбон всегда был быстр, а сейчас он вообще в своей лучшей форме».

Алекс выступал за команду из Милтон-Кинса с середины 2019 до конца 2020 года и за это время дважды поднимался на призовой подиум. Сейчас логотипов Red Bull больше нет даже на его шлеме.

«Мы всегда оставались на связи с ним», – заверил Марко.