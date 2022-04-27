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Формула 1 Новость

Слухи: две команды Ф1 поменяются пилотами по ходу сезона

Известный и авторитетный журналист Альберт Фабрега проговорился, что в скором времени рынок пилотов Формулы 1 может прийти в активное движение

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Слухи: две команды Ф1 поменяются пилотами по ходу сезона
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Испанец Фабрега давно работает в паддоке Ф1, и хотя прежде всего его считают специалистом по гоночной технике – об интересных находках, которые он регулярно публикует в социальных сетях, очень любят рассказывать в эфире всевозможные комментаторы, – Альберт также в курсе всевозможных сплетен. 

Одной из них он поделился в своем видеоблоге после Гран При Эмилии-Романьи. Речь о скорых перестановках в составах команд.

«Мы определенно увидим изменения, – заверил Фабрега. – Рынок уже пришел в движение. Шестеренки закрутились, однако я, к сожалению, не могу сказать большего, так как дал слово».

Однако журналист не смог промолчать и дал болельщикам еще несколько намеков: «Имя того, кто уйдет из команды, не стало для меня сюрпризом. А вот кто его заменит – это большая неожиданность. На самом деле, два пилота поменяются командами».  

Испанец не раскрыл, о каких именно командах идет речь. Также из его слов нельзя сделать однозначный вывод, включает ли обмен действующих гонщиков, или может затрагивать кого-то из запасных. 

В любом случае, такие общие описания оставляют множество возможных вариантов. Можно, например, вспомнить о тех трудностях, которые Даниэль Риккардо испытывает в McLaren, где по-прежнему не может угнаться за Ландо Норрисом. 

В то же время, Пьер Гасли и Red Bull уже договорились, что если француз не переходит с 2023-го в Red Bull, то вовсе покинет после этого сезона структуры «Красного быка».

Весной, когда тот же Риккардо «поймал» коронавирус и пропустил тесты, McLaren была готова заменить его чемпионом Ф2 и резервистом Alpine Оскаром Пиастри. Сам молодой гонщик, как поговаривают, может уже скоро оказаться в Williams. 

Можно также вспомнить сложности Себастьяна Феттеля в Aston Martin и туманные перспективы Юки Цуноды без поддержки Honda.

Одним словом, сценариев множество – особенно если вспомнить, что как минимум один переход, по словам Фабреги, станет полной неожиданностью. 

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