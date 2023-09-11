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Формула 1 Слухи

Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber

Бразильский гонщик включился в спор за одну из немногих вакансий, которые еще остаются в пелотоне 2024 года

Александр Кабановский
Автор:
Фелипе Другович, запасной гонщик Aston Martin F1 Team

Сезон переходов Ф1 отличается в этот раз предельно малым количеством событий. Если называть вещи своими именами, реальных вакансий в этот раз осталось всего две. Еще есть AlphaTauri, но там просто выберут двух пилотов из трех заранее известных кандидатов. Реальная же борьба сейчас идет лишь за последние места в Alfa Romeo / Sauber и Williams.

В нынешнем чемпионате за первую выступает Чжоу Гуаньюй, а за вторую – Логан Сарджент. И хотя есть вероятность, что обоим удастся продлить контракт, о полной определенности здесь говорить все же не приходится.

При этом одним из тех, кто явно намерен оказаться в пелотоне будущего года, является Фелипе Другович. У действующего чемпиона Ф2 есть спонсорская поддержка, а год в роли резервиста Astin Martin позволил бразильцу лучше подготовиться к выступлениям. 

О серьезности планов Друговича говорит тот факт, что недавно, как пишет Formu1a.uno, он отклонил предложение команды Carpenter о тестах в серии IndyCar.

Если Фелипе все же не сможет попасть в Ф1, он почти наверняка поедет за Andretti в Формуле Е – но это лишь запасной вариант. Основными же оcтаются попытки договориться с Williams – и, как стало известно Crash, с Sauber.

Также на место в команде из Хинвиля претендует ее молодой протеже Тео Пуршер, который в нынешнем сезоне лидирует в Формуле 2 перед финалом в Абу-Даби.

У Валттери Боттаса уже есть контракт с командой на будущей год. 

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