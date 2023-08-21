Слухи: де Врис вернется в Red Bull

Ника де Вриса уволили из AlphaTauri после десяти проведенных Гран При сезона-2023. Пилот не смог проявить себя в команде из Фаэнцы – и его машину отдали Даниэлю Риккардо.

После этого Ник объявил, что на время оставит публичное пространство, чтобы обдумать свое будущее. В августе он вернулся и даже принял участие в гоночном фестивале в Ассене, где проехал на машине Ф2 (на фото ниже).

Однако слух, которым со ссылкой на собственный источники поделилось онлайн-издание RacingNews365, все равно выглядит довольно странным.

Как сообщается, де Врис не просто приедет на Гран При Мексики, но и станет там официальным запасным пилотом Red Bull и AlphaTauri.

Обычно эту функцию для «Быков» выполняет Лиам Лоусон, однако в тот уик-энд он будет занят на этапе Суперформулы в Японии. Но даже в этом случае выбор в пользу де Вриса вызывает очевидные сомнения, в том числе с точки зрения мотивации.

Утверждается, что Ник, несмотря на увольнение из Ф1, до сих пор остается на контракте у Red Bull, в рамках которого и отработает один уик-энд в качестве резервиста.

Гран При Мексики состоится 27-29 октября.

Ник де Врис, гоночный фестиваль в Ассене Фото: Петер Нотенбом