Слухи: де Врис вернется в Red Bull
Видимо, притягательность команды сейчас столь велика, что голландец даже согласился забыть старые обиды
Ника де Вриса уволили из AlphaTauri после десяти проведенных Гран При сезона-2023. Пилот не смог проявить себя в команде из Фаэнцы – и его машину отдали Даниэлю Риккардо.
После этого Ник объявил, что на время оставит публичное пространство, чтобы обдумать свое будущее. В августе он вернулся и даже принял участие в гоночном фестивале в Ассене, где проехал на машине Ф2 (на фото ниже).
Однако слух, которым со ссылкой на собственный источники поделилось онлайн-издание RacingNews365, все равно выглядит довольно странным.
Как сообщается, де Врис не просто приедет на Гран При Мексики, но и станет там официальным запасным пилотом Red Bull и AlphaTauri.
Обычно эту функцию для «Быков» выполняет Лиам Лоусон, однако в тот уик-энд он будет занят на этапе Суперформулы в Японии. Но даже в этом случае выбор в пользу де Вриса вызывает очевидные сомнения, в том числе с точки зрения мотивации.
Утверждается, что Ник, несмотря на увольнение из Ф1, до сих пор остается на контракте у Red Bull, в рамках которого и отработает один уик-энд в качестве резервиста.
Гран При Мексики состоится 27-29 октября.
Ник де Врис, гоночный фестиваль в Ассене
Фото: Петер Нотенбом
Мнение: как пятничные тренировки юниоров стали головной болью для команд Ф1
Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи
«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию
«Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию «Нужны ли мне пинки под зад? Думаю, уже нет». Макс рассказал, откуда черпает мотивацию
Кто быстрее на равной технике, Макс или Льюис? Джордан сделал смелый прогноз
Кто быстрее на равной технике, Макс или Льюис? Джордан сделал смелый прогноз Кто быстрее на равной технике, Макс или Льюис? Джордан сделал смелый прогноз
«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса
«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса «Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса
Самое важное:
17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams
17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams 17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams
«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри
«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри «Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри
«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1
«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1 «Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1
Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи
Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.