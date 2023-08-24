Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024
Не получив никаких гарантий своего будущего, китаец начал присматриваться к Williams и AlphaTauri. При этом с его будущим связаны планы еще нескольких пилотов
После того, как в четверг утром Haas объявила, что сохранит на будущий сезон обоих нынешних пилотов, количество потенциальных вакансий в пелотоне Формулы 1 ощутимо сократилось. А если отбросить безальтернативные истории, как у Льюиса Хэмилтона с Mercedes, реально доступные места можно пересчитать по пальцам одной руки.
Тем временем, как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, Чжоу Гуаньюю пока не удалось договориться о продлении контракта с Alfa Romeo/Sauber.
Пилот дебютировал в составе этой команды в 2022-м при поддержке китайских спонсоров, а в прошлом сентябре стороны на год продлили отношения. Но сейчас, когда пришло время вновь говорить о будущем, ситуация за столом переговоров стала иной.
Sauber, которая скоро станет полноценной заводской Audi, уже не испытывает такой острой необходимости в деньгах, а потому не спешит подтвердить еще одно продление контракта с гонщиком.
Резервный гонщик Тео Пуршер, Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Для нее сейчас куда важнее заручиться услугами быстрого молодого гонщика, который мог бы расти вместе с проектом. Наилучшим кандидатом выглядит собственный воспитанник швейцарцев Тео Пуршер. Он сейчас лидирует в общем зачете Формулы 2 и наверняка появится за рулем в пятничных тренировках Гран При.
Также в паддоке применительно к этой ситуации говорят про прошлогоднего чемпиона главной молодежной серии Фелипе Друговича. Бразилец сейчас является резервистом Aston Martin, но в этой команде вакансий в обозримом будущем не предвидится – потому он тоже заинтересован оказаться в Sauber. При этом Другович также допускает переход в IndyCar.
Если же возвращаться к Чжоу, то его менеджмент пытается наладить связи с Williams, где есть возможность перехватить место Логана Сарджента, а также прощупать почву в AlphaTauri. Новая политика Red Bull допускает контракты не только с теми, кто является их собственными воспитанниками, но претендентов на место в Фаэнце и без того немало.
Если Гуаньюй останется на будущий сезон без места – это станет просто дурной шуткой в свете возвращения Формулы 1 в Шанхай после долгого перерыва.
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