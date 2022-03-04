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Формула 1 Новости

Слухи: Что на самом деле стоит за небывалым контрактом Ферстаппена?

За счет нового контракта пилот и команда могли подстраховаться на случай расширения потолка бюджетов

Слухи: Что на самом деле стоит за небывалым контрактом Ферстаппена?
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Вчера команда Red Bull подтвердила, что заключила с Максом Ферстаппеном новый контракт, действие которого рассчитано до 2028 года. Это самый длинный контракт с пилотом за всю историю чемпионата.

Сумма контракта не называется, но по слухам Ферстаппен будет получать по 50 миллионов долларов ежегодно. Большая часть этой суммы будет формироваться за счет спонсорских денег.

При этом в паддоке ходят слухи, что столь длительный контракт был подписан с единственной целью подстраховаться на случай, если в Формуле 1 расширят рамки потолка бюджета для команд. Ограничения бюджетов начали действовать с 2022 года, однако пока под них не попадают зарплаты пилотов, а также трех самых высокооплачиваемых сотрудников каждой команды.

Однако обсуждение того, чтобы включить зарплаты гонщиков в общий бюджет продолжаются. В случае, если это будет принято, зарплаты гонщиков никто ограничивать не станет, но командам придется решать: тратить деньги на топ-пилота, или нанять «дешевого» новичка и больше потратить на разработку новой машины.

В любом случае изменение правил не распространится на те контракты, что уже подписаны. Таким образом Red Bull и Ферстаппен застраховали друг-друга на семь лет веред на случай, если зарплаты гонщиков все же подпадут под бюджетные ограничения.

Более того, в контракте Ферстаппена наверняка прописаны пункты, позволяющие сторонам менять условия или разрывать отношения досрочно, в случае неудовлетворительных для той или иной стороны результатов в гонках. Таким образом, Ферстаппен вовсе не обязательно останется в Red Bull на семь лет.

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