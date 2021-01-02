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Формула 1 / Новость

Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.

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Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.
Автор:
, ответственный редактор

Как поговаривают, чемпионская команда и в новом сезоне сохранит лидерство в Ф1 во многом благодаря человеку по имени Лоренцо Сасси

Сасси, тосканец по происхождению, до конца 2017 года был сотрудником Ferrari. Затем он покинул команду, а уже в апреле 2018-го местом его новой работы стала база мотористов Mercedes в Бриксуорте. Сейчас Лоренцо уже является правой рукой Хайвела Томаса, главы департамента двигателей. 

Есть основания говорить, что именно стараниями Сасси мощность той силовой установки, которая сейчас активно тестируется на стенде, а уже скоро будет установлена на шасси для Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, добавила 25 лошадиных сил по сравнением с 2020 годом.

По ходу минувшего сезона эксперты оценивали двигатели разных производителей, анализируя из звук. У них получилось, что Mercedes опережает конкурентов, выдавая 1022 л.с. Если прибавка действительно окажется такой, как говорят слухи, немецкий бренд сохранит лидерство в пелотоне.

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Изменения затронули как систему повторного использования энергии, так и блок внутреннего сгорания. В последнем случае речь идет о новых материалах: сплавах, которые еще эффективнее справляются с высокой температурой. Их разработали специалисты по металлургии штутгартского концерна. 

На финальном Гран При сезона в Абу-Даби Mercedes испытала модифицированную систему охлаждения. Будучи смонтированной на прежнем шасси, она предназначена для работы уже с новым мотором – команда исследовала ее эффективность и влияние на аэродинамику. 

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Сасси еще в Ferrari занимался как раз вопросами сгорания топлива в цилиндрах и рассеивания тепла. Примечательно, что Mercedes переманила его по совету своего технического директора Джеймса Эллисона, в свое время тоже работавшего на Ferrari. Тосканец даже перевез свою семью в Британию, что происходит довольно ледко. 

Есть даже те, кто считает, будто после ухода многолетнего боса Энди Кауэлла назначенный на его место Хайвел Томас в действительности выполняет в Бриксуорте лишь менеджерские и административные функции, тогда как реальной работой над моторами теперь руководит именно Сасси. 

Итальянская «колония» в Mercedes постоянно расширяется. Можно вспомнить Альдо Косту, которые в конце 2019-го возглавил конструкторское бюро в Брэкли, начавшего работу с 1 июля заместителя технического директора Джеймса Оуэна и еще целый ряд серьезных специалистов. 

В борьбе за победу, если речь идет о Формуле 1, не может быть мелочей.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

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