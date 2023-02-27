Слухи: Бывшая команда Мазепина стала главным претендентом на покупку AlphaTauri

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В минувшую субботу, когда, казалось, ничто не в силах отвлечь Формулу 1 от финального дня предсезонной подготовки в Сахире, немецкие репортеры Auto Motor und Sport взорвали информационную бомбу.

По их информации, спустя всего несколько месяцев после кончины Дитриха Матешица новые менеджеры концерна Red Bull решили продать принадлежавшую ему команду AlphaTauri.

По словам гоночного консультанта Хельмута Марко, в последнее время результаты коллектива действительно не оправдывали тех вложений, которых тот требовал. Вдобавок, сам бренд одежды AlphaTauri переживает сейчас непростые времена – недавно ему пришлось закрыть несколько своих магазинов.

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На протяжении полутора десятилетий AlphaTauri (а прежде Toro Rosso) работала по схеме, выбранной в свое время Матешицем вместе с Марко и Кристианом Хорнером, и оставалась юниорской площадкой.

У такого варианта были свои несомненные плюсы: как явные, вроде общей гостевой зоны в паддоке – популярной Энергетической станции, – так и не очень, как лишний голос в Комиссии Ф1.

Но прежде всего AlphaTauri давала уникальную возможность пригласить и обкатать молодых пилотов. По нынешним меркам это настоящая роскошь. У Alpine, например, такой возможности нет, из-за чего команда упустила прошлым летом талантливого Оскара Пиастри.

Энергетическая станция Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

В 2014-м именно благодаря Toro Rosso Марко смог заключить контракт с юным Максом Ферстаппеном, уведя будущего чемпиона буквально из-под носа у Mercedes. Тото Вольф предлагал голландцу сезон в Формуле 2 и тесты в Ф1, а Red Bull предложила сразу усалить его в кокпит машины Гран При. Спорить с таким аргументом было невозможно.

Ранее подобным путем прошли и многие другие звезды, достаточно назвать Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо.

Также именно Toro Rosso в 2018-м стала пробной площадкой в сотрудничестве с Honda, главной команде японцы начали поставлять свои моторы лишь со следующего сезона.

Надо ли говорить о том, что Red Bull использует с «младшей сестрой» одну аэродинамическую трубу, что позволяет проводить различные смелые эксперименты, не рискуя результатами главной команды. Это же касается и вопросов, связанных с силовыми установками.

Недавнее объявление о партнерстве с Ford, которое вступит в силу в 2026 года, тоже касалось обеих команд. Это, кстати, может стать довольно интересным прецедентом в случае продажи AlphaTauri.

Никита Мазепин выиграл в 2020-и две гонки Ф2 в составе HiTech Grand Prix Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Покупатели

Но интереснее всего сейчас, конечно же, другое – кто в итоге станет новым владельцем?

AMuS пишет, что есть как минимум три потенциальных покупателя, включая Andretti Autosport и HitechGP. Если про проект Майкла Андретти в последнее время сказано уже немало, то HiTech известна поклонникам гонок прежде всего по выступлениям в Формуле 2 и других молодежных сериях.

Однако в паддоке есть мнение, что именно британский коллектив выглядит самым реальным кандидатом. Причин тут две. Во-первых, его руководитель Оливер Оакс в бытность пилотом сам входил в программу Red Bull, а в последнее время именно в HiTech Хорнер и Марко активно проверяют своих юниоров.

Кроме того, до недавнего времени команда получала серьезное финансирование от Дмитрия Мазепина, так как именно в ее составе через разные юниорские классы двигался к Формуле 1 сын предпринимателя Никита.

Эти инвестиции позволили Hitech укрепить свой состав и материальную базу – а также наделили необходимыми амбициями. Сейчас Мазепин-старший уже никак не связан с этим проектом, но его прежние вложения – как и в случае с Haas F1 – продолжают приносить пользу команде.

Если HiTech действительно выкупит AlphaTauri, вполне вероятен сценарий продолжения тесного сотрудничества с Red Bull, что сулит большую выгоду. Такой сценарий можно назвать своего рода компромиссом: молодой проект получит поддержку чемпионов, в то же время, концерн не будет нести расходов на команду, но сохранит ее в своей сфере влияния.

Впрочем, вести бизнес в Ф1 имеющимися ресурсами Оаксу сейчас явно не под силу. Для Больших Призов необходимы большие деньги. И в паддоке уже перешептываются, что за спиной главы HiTech появилась какая-то очень богатая структура из Дубая…