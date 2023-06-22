Слухи: Bridgestone выполнила все требования Ф1 и вышла в финал тендера

О том, что компания Bridgestone намерена поучаствовать в шинном тендере Ф1, гоночные СМИ написали еще в марте. С того времени ни одна из сторон не сделала никаких официальных заявлений, но поскольку оценка претендентов должна была завершиться к середине июня, слухи продолжают множиться.

По той информации, что дошла до итальянской редакции Motorsport.com, заявка японцев прошла комплексную экспертизу и допущена в финальную стадию, где поспорит с предложением Pirelli.

Сейчас нет сведений, прошел ли в эту стадию кто-то еще, но теперь эксперты перейдут от оценки чисто технических параметров заявки к ее финансовым условиям. Окончательное решение будут совместно принимать FIA и промоутеры чемпионата из Liberty Media.

Также большую роль будет играть позиция команд. Предварительно можно говорить, что в Ferrari поддерживают земляков из Pirelli, это же касается и Red Bull – лидерам чемпионата сейчас желательно избежать перемен. Взгляды остальных определить сложнее.

Источники говорят, что в плане финансовых условий предложение Bridgestone как минимум не уступает Pirelli – и для миланской компании эта ситуация оказалась настолько непредвиденной, что ее глава Марко Тронкетти Провера лично провел несколько раундов деликатных переговоров с руководством спорта.

Pirelli работает в Ф1 с 2010 года, пройдя через несколько радикальных перемен в регламенте, в том числе переход от 13-дюймовой к 18-дюймовой резине. Компания всегда старалась отвечать на запросы Ф1, внося регулярные изменения в свою продукцию.

В частности, этой весной в Монте-Карло дебютировала дождевая резина, которую не нужно дополнительно прогревать перед выездом на трассу, а на предстоящий этап в Сильверстоуне итальянцы привезут более выносливые слики.

Bridgestone прежде была представлена в Ф1 с 1997 по 2010 год, причем пять последних сезонов она оставалась монополистом.

Официально поставщика шил для Ф1 на период 2025-27 годов с опционом на сезон-2028 FIA назовет в июле.