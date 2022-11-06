Слухи: бренд Alfa Romeo с 2024 года станет спонсором Haas
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С 2018 года Alfa Romеo стала титульным спонсором Sauber, машины которой получили красно-белую ливрею. Еще годом позже стороны углубили партнерство – коллектив из Хинвиля сменил официальное имя и начал выступать как Alfa Romeo Racing.
Контракт продляли ежегодно, однако эта история оказалась не слишком долгой. Когда в Audi выбрали Sauber в качестве базы для покорения Ф1, Alfa Romeo объявила, что покинет команду в конце 2023 года. При этом представители бренда дали понять, что не хотели бы вовсе уходить из Больших Призов.
Недавно эта история получила развитие. Журналист Дитер Ренкен, который хорошо информирован о последних слухах паддока, написал о возможности альянса Alfa Romeo с Haas.
Ренкен счел свидетельством этой теории недавнее объявление американцев о спонсорстве с компанией Moneygram. По его информации, та будет платить Haas по $20 млн ежегодно. При этом фирменными цветами Moneygram являются белый, красный и черный.
Такое сочетание выглядит идеальным для Alfa Romeo. Репортер предположил, что начала сотрудничества можно ждать уже в 2024 году.
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