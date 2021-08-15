Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Валттери Боттас может покинуть Mercedes в конце 2021 года. Его контракт истекает по итогам сезона и, по неподтвержденным данным, место финна на следующий год уже закреплено за Джорджем Расселлом из Williams.

Сообщалось, что сам Боттас может вернуться в Williams или попасть в Alfa Romeo. Однако новые слухи о судьбе Валттери оказались более интригующими. Издание Judge 13 уверяет, что представители Боттаса ведут переговоры с Red Bull. Предполагается, что там он может заменить Серхио Переса.

Советник австрийцев Хельмут Марко ранее заявил о желании сохранить на следующий год текущий состав, но пока не подтвердил это решение.

«У нас есть варианты, которые мы рассматриваем, но имен называть не стану, – сказал австриец. – Базовый вариант – оставить тех четырех пилотов, что у нас есть. Объявление мы, вероятно, сделаем в Спа или Зандворте. Точно могу лишь сказать, что объявим сразу гонщиков и Red Bull, и AlphaTauri».

За половину сезона Перес не смог адаптироваться к болиду Red Bull и приблизиться к уровню Макса Ферстаппена. Именно с этим связаны слухи о его уходе, и Марко не отрицает недовольство формой мексиканца:

«Мы ожидали, что после стольких гонок он будет ближе к Максу и более стабилен. Он пытался найти собственные настройки вместо того, чтобы брать настройки Макса, и это правильно. Использовать настройки Макса нельзя, ведь его не беспокоит избыточная поворачиваемость машины в быстрых поворотах. А у всех наших вторых пилотов с этим были проблемы. С Пересом то же самое. Он попытался сам подобрать настройки, но не вышло. И это наша головная боль».