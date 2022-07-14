Слухи: BMW хочет вернуться в Формулу 1 с McLaren

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Один из самых известных в мире Формулы 1 журналистов Джо Савард утверждает, что концерн BMW проявляет явный интерес к возвращению в Формулу 1. Он напрямую связан с приходом туда марок Audi и Porsche, а также с присутствием в чемпионате бренда Mercedes, который остается главным конкурентом BMW.

По мнению Саварда, BMW может вернуться в чемпионат как поставщик силовых установок для McLaren. Еще в марте появилась информация о том, что две компании возобновили сотрудничество, на сей раз в области создания электрических суперкаров.

Ранее фигурировали многочисленные слухи о том, что партнером McLaren может стать Audi. Однако этот британский концерн пожелал стать контролирующим акционером McLaren, причем за такую сумму, которая не устроила руководство британской фирмы. Теперь слухи связывают Audi с Sauber и, возможно, с Aston Martin.

В отличие от Audi, BMW не претендует на контроль над McLaren. При этом британская команда получает партнера, готового разрабатывать силовые установки именно под нее. Сейчас в McLaren используют двигатели Mercedes, что заведомо ставит команду на ступень ниже заводских «Серебряных стрел».